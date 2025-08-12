V zvezi z mentalnimi sposobnostmi ameriškega predsednika Donalda Trumpa se čedalje manj sramežljivo oglašajo strokovnjaki in izražajo zaskrbljenost glede njegovih bizarnih nastopov v javnosti. Tako kot je Trump včeraj zatrdil, da odhaja v Rusijo na pogovor s Putinom, čeprav je sestanek sklican na Aljaski, je med nedavnim obiskom v Združenem kraljestvu pripovedoval izmišljeno zgodbo o tem, da je njegov stric poznal razvpitega ameriškega terorista Unabomberja, in neprekinjeno govoril o vetrnih elektrarnah, piše časopis Guardian.

Medtem ko so bile kognitivne sposobnosti nekdanjega predsednika Joeja Bidna nenehno pod drobnogledom in tudi nenehna tarča predsedniškega kandidata Trumpa, se ta v svojem drugem mandatu kljub številnim primerom zmedenega in nenavadnega vedenja spretno izogiba podobnemu nadzoru.

Harry Segal, predavatelj psihologije na univerzi Cornell in na oddelku za psihiatrijo na Weill Cornell Medicine, pravi, da Trump pogosto brez razmišljanja preskakuje z ene teme na drugo, brez samoregulacije in brez koherentne pripovedi.

Vse več primerov zmedenega govora

Tako je pred kratkim Trump med srečanjem s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen nenadoma prešel z razprave o priseljevanju na naslednje: "Druga stvar, ki jo želim povedati Evropi: ne bomo dovolili, da bi v Združenih državah zgradili vetrnice. Ubijajo nas. Ubijajo lepoto naše pokrajine."

Potem naj bi kakšni dve minuti neprekinjeno in brez pobude govoril o vetrnicah, pri čemer je brez dokazov trdil, da te delajo kite nore in da vetrna energija ubija ptice, čeprav naj bi bil delež ptic, ki jih ubijejo turbine, majhen v primerjavi s številom ptic, ki jih ubijejo domače mačke in trčenja v daljnovode.

Poleg tega naj bi nedavno med sestankom vlade izvedel skoraj 15-minutni samogovor o notranji opremi v Beli hiši. Med drugim naj bi se pohvalil, da je nekatere slike iz trezorjev izbral sam – in tudi okvirje, saj da je človek, ki rad uokvirja in da so mu včasih okvirji bolj všeč kot slike. Nato je še navrgel, da je osebno nadzoroval čiščenje porcelana.

Demokrati zgrabili priložnost

Trumpove mentalne sposobnosti postajajo vse pomembnejša tema za demokrate, ki se o njih čedalje bolj agresivno sprašujejo.

Ko so Trumpa pred kratkim vprašali za mnenje o lakoti v Gazi, se je zdelo, da se ni mogel spomniti pomoči, ki so jo ZDA dale Gazi, in hkrati pozabil, da so prispevali tudi drugi.

Zatrdil naj bi, da so ZDA pred dvema tednoma dale 60 milijonov dolarjev (51,5 milijona evrov). Dodal je, da si resnično želi, da bi se mu vsaj nekdo zahvalil, saj da nobena druga, tudi neevropska država, ni dala ničesar. Zdi se, da je pozabil na donacije drugih držav, na primer Združenega kraljestva, ki je julija napovedalo paket v višini 60 milijonov funtov (68,5 milijona evrov), Evropska unija pa je namenila 170 milijonov evrov pomoči. Pri tem časopis Guardian ni našel nobenega zapisa o tem, da bi ZDA v tem časovnem okviru dale Gazi 60 milijonov dolarjev.

Bela hiša se na vprašanja o Trumpovi domnevni donaciji v višini 60 milijonov dolarjev menda ni odzvala.

Psiholog Segal meni, da je še ena značilnost Trumpove vprašljive duševne ostrine konfabulacija: "To je, ko vzame idejo ali nekaj, kar se je zgodilo, in temu doda stvari, ki se niso zgodile."

Uradna Bela hiša vse trditve zanika, prav tako tudi Trumpov nekdanji zdravnik Ronny Jackson, ki trdi, da je predsednik mentalno in fizično bolj oster kot kadarkoli prej.

Vendar pa drugi strokovnjaki, na primer psihiater Richard A. Friedman, poudarjajo, da bi morala biti verbalna nekoherentnost in ponavljajoči se govor razlog za podrobnejšo zdravniško oceno predsednika. John Gartner, psiholog in profesor z medicinske fakultete univerze John Hopkins, meni, da so to klasični znaki demence, kar je hudo poslabšanje glede na njegovo izhodiščno stanje in delovanje, ter dodaja, da se bo njegovo stanje nedvomno še poslabšalo.