Trump: Brezdomci se morajo takoj izseliti iz Washingtona

Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo dejal, da bo brezdomce pregnal iz prestolnice, kriminalce pa pridržal. Županja Washingtona medtem sicer trdi, da kriminal v mestu ne narašča.

"Brezdomci se morajo izseliti iz ZDA. Dali vam bomo stanovanja, vendar daleč od prestolnice. Kriminalci, vam se ni treba seliti. Zaprli vas bomo, kamor spadate," je Trump sporočil na platformi Truth Social.

Bela hiša ni želela pojasniti, katera pravna pooblastila bo Trump uporabil za izselitev ljudi iz Washingtona.

Po podatkih organizacije Community Partnership, ki si prizadeva za zmanjšanje brezdomstva v Washingtonu, v mestu s približno 700 tisoč prebivalci vsako noč na cesti, brez doma ostane 3.782 ljudi. Večina brezdomcev je v zasilnih zavetiščih ali prehodnih bivališčih.

Županja Washingtona: Kriminal smo zmanjšali na najnižjo raven v 30 letih

Demokratska županja Washingtona Muriel Bowser je medtem v nedeljo dejala, da se v prestolnici "kriminal ne povečuje".

"Res je, da smo leta 2023 imeli ogromen porast kriminala, vendar to ni leto 2023," je Bowser dejala v oddaji The Weekend na MSNBC. "V zadnjih dveh letih smo si močno prizadevali za zmanjšanje nasilnega kriminala v tem mestu in ga znižali na najnižjo raven v 30 letih."

V nedeljo je županja Bowser poudarila, da predsednik po potrebi lahko pokliče nacionalno gardo. To taktiko je Trumpova administracija pred kratkim uporabila v Los Angelesu po protestih proti priseljencem.