Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Ponedeljek,
11. 8. 2025,
9.21

Osveženo pred

1 ura, 20 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,24

Natisni članek

Natisni članek
kriminal Washington brezdomci Donald Trump

Ponedeljek, 11. 8. 2025, 9.21

1 ura, 20 minut

Trump: Brezdomci se morajo takoj izseliti iz Washingtona

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,24
Donald Trump | "Brezdomci se morajo izseliti iz ZDA. Dali vam bomo stanovanja, vendar daleč od prestolnice," je zapisal Trump. | Foto Reuters

"Brezdomci se morajo izseliti iz ZDA. Dali vam bomo stanovanja, vendar daleč od prestolnice," je zapisal Trump.

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo dejal, da bo brezdomce pregnal iz prestolnice, kriminalce pa pridržal. Županja Washingtona medtem sicer trdi, da kriminal v mestu ne narašča.

"Brezdomci se morajo izseliti iz ZDA. Dali vam bomo stanovanja, vendar daleč od prestolnice. Kriminalci, vam se ni treba seliti. Zaprli vas bomo, kamor spadate," je Trump sporočil na platformi Truth Social.

Bela hiša ni želela pojasniti, katera pravna pooblastila bo Trump uporabil za izselitev ljudi iz Washingtona. 

Po podatkih organizacije Community Partnership, ki si prizadeva za zmanjšanje brezdomstva v Washingtonu, v mestu s približno 700 tisoč prebivalci vsako noč na cesti, brez doma ostane 3.782 ljudi. Večina brezdomcev je v zasilnih zavetiščih ali prehodnih bivališčih. 

Županja Washingtona: Kriminal smo zmanjšali na najnižjo raven v 30 letih 

Demokratska županja Washingtona Muriel Bowser je medtem v nedeljo dejala, da se v prestolnici "kriminal ne povečuje".

"Res je, da smo leta 2023 imeli ogromen porast kriminala, vendar to ni leto 2023," je Bowser dejala v oddaji The Weekend na MSNBC. "V zadnjih dveh letih smo si močno prizadevali za zmanjšanje nasilnega kriminala v tem mestu in ga znižali na najnižjo raven v 30 letih."

V nedeljo je županja Bowser poudarila, da predsednik po potrebi lahko pokliče nacionalno gardo. To taktiko je Trumpova administracija pred kratkim uporabila v Los Angelesu po protestih proti priseljencem.

Kaja Kallas
Novice Pred srečanjem Trumpa in Putina izredni sestanek članic EU
rafinerija Saratov thumb
Novice Ukrajinci z droni nad rusko regijo Saratov, gori refinerija
Donald Trump
Novice Je to naslednja drzna poteza Donalda Trumpa? To je znano za zdaj.
Donald Trump, Ilham Alijev, Nikola Pašinjan
Novice Najkrajši mandat na položaju: čeprav ga je imenoval sam, ga je zdaj že odpustil
kriminal Washington brezdomci Donald Trump
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.