A. P. K., STA

Sobota,
9. 8. 2025,
8.29

Sobota, 9. 8. 2025, 8.29

12 minut

Trump odpustil direktorja zvezne davčne uprave

A. P. K., STA

Pod Trumpovo vlado se IRS sooča s številnimi izzivi, Trumpovi kritiki pa ocenjujejo, da so krizne razmere v upravi namensko ustvarjene, saj da si republikanci vedno prizadevajo, da bi bila šibka.

Pod Trumpovo vlado se IRS sooča s številnimi izzivi, Trumpovi kritiki pa ocenjujejo, da so krizne razmere v upravi namensko ustvarjene, saj da si republikanci vedno prizadevajo, da bi bila šibka.

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je v petek odpustil vršilca dolžnosti direktorja zvezne davčne uprave IRS Billyja Longa, ki ga je na ta položaj imenoval sam. Vršilec dolžnosti bo po novem finančni minister ZDA Scott Bessent, poroča New York Times. Long naj bi bil predviden za veleposlaniški položaj.

Nekdanji republikanski zvezni kongresnik in trden Trumpov podpornik Long naj bi se pogosto prepiral s šefom Bessentom, saj IRS spada pod finančno ministrstvo.

Pod Trumpovo vlado se IRS sooča s številnimi izzivi, Trumpovi kritiki pa ocenjujejo, da so krizne razmere v upravi namensko ustvarjene, saj da si republikanci vedno prizadevajo, da bi bila šibka.

IRS po podatkih zapustilo več kot 25 tisoč ljudi

Po podatkih generalnega inšpektorja za davčno upravo ministrstva za finance je pod Trumpovo vlado IRS zapustilo več kot 25 tisoč ljudi, kar je približno četrtina osebja, ki ga je imela uprava v začetku januarja.

Zamenjava direktorjev je letos pogosta, potem ko je Bela hiša pritiskala na IRS, da opusti varovanje podatkov davkoplačevalcev ter jih deli z uradniki za priseljevanje in uradom za vladno učinkovitost Doge, ki ga je vodil Elon Musk.

Eden od prejšnjih začasnih direktorjev Gary Shapley je bil spomladi odpuščen po le nekaj dneh na položaju, ker ga je Musk imenoval brez posvetovanja z Bessentom. Tudi Long je bil nenavadna izbira, saj je v kongresu pozival k ukinitvi IRS.

