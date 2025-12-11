Tajna simulacija konflikta: Kitajci bi ZDA porazili v nekaj minutah

Kitajska bi v vojni za Tajvan premagala ameriško vojsko, naj bi ugotovila strogo zaupna analiza ameriške vlade. Dokument z naslovom "Overmatch Brief", ki ga je objavil New York Times, opozarja, da je šibka točka ZDA odvisnost od dragega in dovršenega orožja, po drugi strani pa Kitajska kaže izjemne sposobnosti množične proizvodnje cenejših oborožitvenih sistemov.

Pentagonove vojne igre, ki simulirajo kitajsko invazijo na Tajvan, so pokazale, da bi Peking lahko ohromil ameriške lovske eskadrilje, večje vojne ladje in celo satelitska omrežja, še preden bi ta postala operativna, je opozoril strogo zaupni dokument "Overmatch Brief", o katerem je poročal New York Times.

Dokument, ki so ga pripravili v Pentagonu, kaže, da je Amerika zaradi odvisnosti od naprednega in dragega orožja ranljiva pred kitajskim hitro izdelanim cenejšim orožjem. Poročilo opozarja, da ima Kitajska zadostne zmogljiovosti za nevtralizacijo kritičnih ameriških oborožitvenih sistemov že na začetku konflikta.

Poročilo je v javnost pricurljalo le nekaj dni po tem, ko je Guo Jiakun, tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva, ZDA opozoril, naj "tajvansko vprašanje obravnavajo z največjo previdnostjo".

V simulacijah Američani ob najdražjo letalonosilko

Ameriška letalonosilka USS Gerald Ford bi bila po simulacijah razmeroma lahka tarča za kitajske podmornice in hiperzvočne rakete. Foto: Guliverimage

V poročilu, ki so ga nedavno dobili visoki uradniki Bele hiše, piše, da hitro rastoči kitajski arzenal – zlasti njene natančne rakete dolgega dosega, vse večja flota naprednih letal, velika površinska plovila in njene zmogljivosti za spopade v vesolju – ameriške sile v regiji postavlja v operativno znatno slabši položaj.

V vojnih simulacijah, opisanih v poročilu, je pogosto uničena najnaprednejša ameriška letalonosilka USS Gerald R. Ford. Plovilo, vredno 13 milijard dolarjev, ki je po letih zamud začelo pluti leta 2022, je ranljivo za napade dizelsko-električnih podmornic in kitajskega arzenala približno 600 hiperzvočnih raket.

Lani je ameriški minister za vojno Pete Hegseth dejal, da ZDA v simulacijah vojskovanja proti Kitajski, ki jih izvaja Pentagon, "vsakič izgubljajo", in napovedal, da bi lahko kitajske hiperzvočne rakete letalonosilke uničile v nekaj minutah.

Eric Gomez, raziskovalec pri nevladni organizaciji Taiwan Security Monitor, je v simulacijah potrdil velike ameriške izgube. "ZDA bi izgubile veliko ladij. Hitro je bilo uničenih tudi veliko letal F-35 in drugih taktičnih letal. Več kot sto letal pete generacije, več rušilcev, več podmornic. Mislili smo si – Bog, to je res velika izguba," je dejal.

Kitajska prevlada pri raketah

Kitajska in raznovrsten nabor hiperzvočnih raket, medtem ko v ZDA še nobeden od sistemov ni v uporabi. Foto: Gulliverimage Kitajska je znatno razširila svoj arzenal raket kratkega, srednjega in dolgega dosega ter na septembrski vojaški paradi predstavila svoje protiladijske rakete YJ-17, ki naj bi dosegle osemkrat večjo hitrost od hitrosti zvoka. Po drugi strani pa Pentagon načrtuje izgradnjo še devetih letalonosilk razreda Ford, medtem ko v uporabo še ni predal nobene lastne hiperzvočne rakete.

Obrambni uradniki so spoznali, da so ZDA ranljive, ker je sofisticirano orožje težko množično proizvajati. Po drugi strani so nedavne vojne, kot je tista v Ukrajini, pokazale, da so se relativno poceni droni izkazali za uničujoče. Čeprav je kongres namenil milijardo dolarjev za proizvodnjo 340 tisoč majhnih dronov v naslednjih dveh letih in je Trump imenoval Dana Driscolla za "moža dronov", ZDA na tem področju še naprej zaostajajo.

Dodatna težava je, da bi lahko ZDA, kot je opozoril nekdanji svetovalec za nacionalno varnost Jake Sullivan, hitro ostale brez ključnih raket. To še poslabšuje dejstvo, da so ZDA junija četrtino svojih prestreznih raket domnevno porabile za obrambo Izraela pred iranskim napadom.