Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
P. P.

Četrtek,
11. 12. 2025,
16.54

Osveženo pred

1 ura, 27 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,33

Natisni članek

Natisni članek
konflikt orožje ZDA Kitajska

Četrtek, 11. 12. 2025, 16.54

1 ura, 27 minut

Tajna simulacija konflikta: Kitajci bi ZDA porazili v nekaj minutah

Avtor:
P. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,33
kitajsko rožje | Tajno poročilo opozarja, da ima Kitajska zadostne zmogljivosti za nevtralizacijo kritičnih ameriških oborožitvenih sistemov že na začetku konflikta. | Foto Gulliverimage

Tajno poročilo opozarja, da ima Kitajska zadostne zmogljivosti za nevtralizacijo kritičnih ameriških oborožitvenih sistemov že na začetku konflikta.

Foto: Gulliverimage

Kitajska bi v vojni za Tajvan premagala ameriško vojsko, naj bi ugotovila strogo zaupna analiza ameriške vlade. Dokument z naslovom "Overmatch Brief", ki ga je objavil New York Times, opozarja, da je šibka točka ZDA odvisnost od dragega in dovršenega orožja, po drugi strani pa Kitajska kaže izjemne sposobnosti množične proizvodnje cenejših oborožitvenih sistemov.

Pentagonove vojne igre, ki simulirajo kitajsko invazijo na Tajvan, so pokazale, da bi Peking lahko ohromil ameriške lovske eskadrilje, večje vojne ladje in celo satelitska omrežja, še preden bi ta postala operativna, je opozoril strogo zaupni dokument "Overmatch Brief", o katerem je poročal New York Times.

Dokument, ki so ga pripravili v Pentagonu, kaže, da je Amerika zaradi odvisnosti od naprednega in dragega orožja ranljiva pred kitajskim hitro izdelanim cenejšim orožjem. Poročilo opozarja, da ima Kitajska zadostne zmogljiovosti za nevtralizacijo kritičnih ameriških oborožitvenih sistemov že na začetku konflikta.

Poročilo je v javnost pricurljalo le nekaj dni po tem, ko je Guo Jiakun, tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva, ZDA opozoril, naj "tajvansko vprašanje obravnavajo z največjo previdnostjo".

V simulacijah Američani ob najdražjo letalonosilko

Ameriška letalonosilka USS Gerald Ford bi bila po simulacijah razmeroma lahka tarča za kitajske podmornice in hiperzvočne rakete. | Foto: Guliverimage Ameriška letalonosilka USS Gerald Ford bi bila po simulacijah razmeroma lahka tarča za kitajske podmornice in hiperzvočne rakete. Foto: Guliverimage

V poročilu, ki so ga nedavno dobili visoki uradniki Bele hiše, piše, da hitro rastoči kitajski arzenal – zlasti njene natančne rakete dolgega dosega, vse večja flota naprednih letal, velika površinska plovila in njene zmogljivosti za spopade v vesolju – ameriške sile v regiji postavlja v operativno znatno slabši položaj.

V vojnih simulacijah, opisanih v poročilu, je pogosto uničena najnaprednejša ameriška letalonosilka USS Gerald R. Ford. Plovilo, vredno 13 milijard dolarjev, ki je po letih zamud začelo pluti leta 2022, je ranljivo za napade dizelsko-električnih podmornic in kitajskega arzenala približno 600 hiperzvočnih raket.

Lani je ameriški minister za vojno Pete Hegseth dejal, da ZDA v simulacijah vojskovanja proti Kitajski, ki jih izvaja Pentagon, "vsakič izgubljajo", in napovedal, da bi lahko kitajske hiperzvočne rakete letalonosilke uničile v nekaj minutah.

Eric Gomez, raziskovalec pri nevladni organizaciji Taiwan Security Monitor, je v simulacijah potrdil velike ameriške izgube. "ZDA bi izgubile veliko ladij. Hitro je bilo uničenih tudi veliko letal F-35 in drugih taktičnih letal. Več kot sto letal pete generacije, več rušilcev, več podmornic. Mislili smo si – Bog, to je res velika izguba," je dejal.

Kitajska prevlada pri raketah

Kitajska in raznovrsten nabor hiperzvočnih raket, medtem ko v ZDA še nobeden od sistemov ni v uporabi. | Foto: Gulliverimage Kitajska in raznovrsten nabor hiperzvočnih raket, medtem ko v ZDA še nobeden od sistemov ni v uporabi. Foto: Gulliverimage Kitajska je znatno razširila svoj arzenal raket kratkega, srednjega in dolgega dosega ter na septembrski vojaški paradi predstavila svoje protiladijske rakete YJ-17, ki naj bi dosegle osemkrat večjo hitrost od hitrosti zvoka. Po drugi strani pa Pentagon načrtuje izgradnjo še devetih letalonosilk razreda Ford, medtem ko v uporabo še ni predal nobene lastne hiperzvočne rakete.

Obrambni uradniki so spoznali, da so ZDA ranljive, ker je sofisticirano orožje težko množično proizvajati. Po drugi strani so nedavne vojne, kot je tista v Ukrajini, pokazale, da so se relativno poceni droni izkazali za uničujoče. Čeprav je kongres namenil milijardo dolarjev za proizvodnjo 340 tisoč majhnih dronov v naslednjih dveh letih in je Trump imenoval Dana Driscolla za "moža dronov", ZDA na tem področju še naprej zaostajajo.

Dodatna težava je, da bi lahko ZDA, kot je opozoril nekdanji svetovalec za nacionalno varnost Jake Sullivan, hitro ostale brez ključnih raket. To še poslabšuje dejstvo, da so ZDA junija četrtino svojih prestreznih raket domnevno porabile za obrambo Izraela pred iranskim napadom.

letališče, Grenlandija
Novice Evropska država, ki ZDA vidi kot potencialno varnostno grožnjo
Francoski predsednik Emmanuel Macron in kitajski predsednik Ši Džinping
Novice Ši in Macron za stabilne odnose med Parizom in Pekingom
Norilsk
Novice Slabe novice za Putina
Tajvan, Tajpej
Novice Nov dokaz, da Kitajska načrtuje napad na Tajvan?
konflikt orožje ZDA Kitajska
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.