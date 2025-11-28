Na Kitajskem so izvedli simulacijo blokade dostopa do satelitskega interneta Starlink v celotnem Tajvanu. Za to bi potrebovali od tisoč do dva tisoč dronov oziroma brezpilotnih letalnikov, ki bi bili opremljeni z motilci signala. Zakaj Starlink? Ker v izrednih razmerah, kar bi morebitna kitajska invazija na Tajvan, o kateri se govori že dlje, zagotovo bila, napadeni državi omogoča ohranitev ključnih komunikacijskih kanalov.

Simulacijo poskusa komunikacijske blokade Tajvana z onemogočanjem dostopa do satelitskega interneta Starlink, ki ga upravlja podjetje SpaceX Elona Muska, so izvedli na univerzi Zhejiang in na pekinškem tehnološkem inštitutu.

Sateliti, ki so del konstelacije Starlink, neprestano spreminjajo svoj položaj v orbiti ter se ves čas premikajo v vidno polje in iz njega. Starlinkov zemeljski terminal (ploščata antena) tako nikoli ne ostane povezan samo z enim satelitom, saj se njegova povezava hitro preklaplja med več hitro premikajočimi se sateliti, ki tvorijo nenehno spreminjajočo se mrežo. To je ogromen izziv za vojsko, ki bi nad določenim območjem poskusila povsem blokirati dostop do Starlinkovega interneta. Foto: Shutterstock

Ugotovili so, da lahko območje pokritosti z internetnim signalom, ki se zaradi različnih položajev Starlinkovih satelitov nenehno spreminja, učinkovito onemogočijo zgolj z zelo široko zastavljeno strategijo motnje signala, je poročal medij SCMP (South China Morning Post).

Rešitev je v mreži medsebojno usklajenih motilcev signala, ki bi jih v zrak nad Tajvanom najučinkoviteje odnesli droni oziroma brezpilotni letalniki, saj lahko na ukaz spreminjajo položaj, česar baloni, denimo, ne morejo.

Potrebovali bi od tisoč do dva tisoč dronov

Da bi Tajvan povsem odrezali od Starlinka, bi potrebovali najmanj 936 dronov, opremljenih z močnejšimi motilci signala, ki bi bili od pet do deset kilometrov narazen. Z njimi bi lahko nad celotnim Tajvanom vzpostavili skoraj 20 kilometrov visoko navidezno oviro, skozi katero ne bi prodrli signali Muskovega satelitskega interneta.

V primeru zanašanja na nekoliko lažje drone, ki bi nosili šibkejše motilce signala, a bi lahko v zraku ostali dlje, pa bi jih potrebovali okrog dva tisoč, so še ugotovili kitajski znanstveniki.

Tajpej, največje mesto v Tajvanu Foto: Unsplash

V zadnjih letih se vse bolj krepijo ugibanja, da bi v Pekingu lahko izdali ukaz za napad na Tajvan in otok, ki ga tamkajšnje oblasti vidijo kot del Kitajske, na silo poskusiti združiti z matično državo. Kitajska naj bi se na morebitno invazijo na Tajvan v zadnjem času med drugim pripravljala z mobilizacijo flote transportnih civilnih ladij, ki bi na otok lahko prepeljale vojake, vojaška vozila in drugo opremo. Kitajska je ta teden druge države tudi posvarila, da bodo "zatrli vsako tuje vmešavanje v Tajvan".

Zakaj Starlink? Zato, ker je v vojni zelo uporaben.

Kot je pokazala vojna v Ukrajini, je satelitski internet Starlink za stran, ki se brani pred napadom, lahko ključnega pomena.

Ko je Rusija februarja 2022 napadla Ukrajino, je bila ena od prvih tarč ruskih raket med drugim ukrajinska telekomunikacijska infrastruktura.

Ukrajinski vojak s Starlinkovim internetnim terminalom Foto: Reuters

Ukrajina je komunikacijske kanale nato ponovno vzpostavila s Starlinkovimi terminali, od takrat pa se na satelitski internet podjetja SpaceX v veliki meri zanaša ne le za komunikacijo na fronti, temveč tudi za upravljanje brezpilotnih letalnikov oziroma dronov, ki so eno od glavnih orožij ukrajinskih sil pri odvračanju Rusije.

Kot je lani potrdil šef družbe SpaceX Elon Musk, je Rusija od začetka vojne v Ukrajini večkrat poskusila blokirati Starlinkov signal, ki pokriva Ukrajino, a jim to do zdaj še ni uspelo. Starlink se proti tovrstnim poskusom namreč agresivno bori, je še razkril najbogatejši človek na svetu.