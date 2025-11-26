Nov udarec prizadevanjem ZDA, da bi s pomorsko floto sledile Kitajski

Ameriška mornarica je sprejela presenetljivo odločitev. Ukinja program proizvodnje fregat razreda Constellation, ki je bil zasnovan kot ključni element strategije za ohranitev koraka s hitro rastočo kitajsko vojaško floto. Odločitev je v torek razkril ameriški sekretar za vojno mornarico, ki je poudaril, da projekt "ni prinašal ustrezne vrednosti za vložen denar" in da je čas za "strateški premik k hitrejši gradnji novih razredov ladij".

Ameriški sekretar za vojno mornarico John Phelan je na družbenih omrežjih sporočil, da večmilijardni program za bojne ladje ne prinaša nobene koristi za vloženi denar. "Ne bom porabil niti dolarja, če to ne bo okrepilo pripravljenosti ali naše sposobnosti za zmago," je povedal.

From day one I made it clear: I won’t spend a dollar if it doesn’t strengthen readiness or our ability to win.



Program Constellation je bil sprva zelo ambiciozen. Ameriška mornarica je načrtovala gradnjo 20 fregat, vsako v vrednosti okoli 1,1 milijarde dolarjev (okoli 950 milijonov evrov). Ladje naj bi zapolnile vrzel med velikimi rušilci razreda Arleigh Burke in manjšimi obalnimi bojnimi ladjami (LCS), ki so se izkazale kot eden največjih neuspehov v zgodovini ameriškega vojaškega ladjedelništva, poroča CNN.

Fregata razreda Constellation, ki jih ameriška mornarica ne bo več razvijala. Foto: omrežje X/@sentdefender Toda projekt je od samega začetka pestila vrsta težav: obsežne spremembe zasnove, naraščanje stroškov in zamude. Prva ladja, USS Constellation (FFG-62), ki bi morala biti v uporabo predana leta 2026, bo po zadnjih napovedih pripravljena šele leta 2029. Ladja je zaradi sprememb izgubila podobnost z izvirnim italijanskim dizajnom FREMM (Fregata Europea Multi-Missione), na katerem je temeljila, kar je povzročilo dodatne zaplete in povečanje teže ladje prek dovoljenih toleranc.

Zakaj je to strateški problem?

Medtem ko ZDA ukinjajo program, Kitajska nadaljuje agresivno povečevanje svoje pomorske moči. Kitajska mornarica bo imela po ocenah Pentagona do konca leta okoli 400 ladij, od tega 50 fregat, ameriška mornarica pa šteje le okoli 240 ladij in podmornic. Zgodovina kaže, da v morebitnem spopadu večja flota pogosto pomeni prednost, opozarja CNN.

Analitiki opozarjajo, da je ukinitev še en udarec ameriškim prizadevanjem za ohranitev ravnotežja moči v indijsko-pacifiškem delu sveta. "Constellation je bil velik zapravljeni projekt," je povedal nekdanji kapitan ameriške mornarice Carl Schuster. Dodal je, da ima ladja slabo obrambo pred brezpilotnimi letali, letali, raketami in celo majhnimi čolni. Po njegovem mnenju bi se slabo odrezala celo proti manjšim grožnjam, kaj šele proti sodobni kitajski mornarici.

Kaj sledi?

Ameriška mornarica bo po navedbah portala MarineLink nadaljevala gradnjo prvih dveh fregat, USS Constellation in USS Congress, vendar je njuna prihodnost še pod vprašajem. Sredstva iz ukinjenega programa bodo preusmerjena v razvoj novih razredov ladij, ki jih bo mogoče zgraditi hitreje in v večjem številu. Med prioritetami so amfibijske ladje, ledolomilci in plovila za posebne misije, pa tudi segment manjših površinskih bojevnikov, vključno z brezpilotnimi enotami.

Pentagon je ob tem napovedal reformo nabavnega sistema, ki bo temeljila na načelu "hitrost dostave kot organizacijsko vodilo". Cilj je zmanjšati birokratske ovire in povečati učinkovitost porabe, da bi ZDA lahko hitreje okrepile svojo floto v času, ko se geopolitične napetosti v indijsko-pacifiški regiji stopnjujejo.