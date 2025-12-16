Stopnja brezposelnosti v ZDA je bila novembra pri 4,6 odstotka, kar je najvišja raven v zadnjih štirih letih, je danes objavilo ameriško ministrstvo za delo. Poročilo, ki so ga zaradi nedelovanja vlade objavili z zamikom, kaže, da je ameriško gospodarstvo oktobra izgubilo 105 tisoč delovnih mest.

Zaposlenost se je novembra povečala v zdravstvu in gradbeništvu, medtem ko je padla v zvezni vladi. Ministrstvo ni objavilo podatkov o oktobrski stopnji brezposelnosti, saj uradniki po vladnem zaprtju, ki je trajalo do 12. novembra, niso mogli retroaktivno zbirati podatkov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nižanje obrestne mere

Podatke s trga dela analitiki podrobno preučujejo, pri oblikovanju denarne politike jih upošteva tudi ameriška centralna banka Federal Reserve. Ta je letos zaradi upadanja zaposlenosti trikrat zapored znižala obrestne mere.