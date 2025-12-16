Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. Ž., STA

16. 12. 2025
15.40

Stopnja brezposelnosti v ZDA najvišja v štirih letih

Donald Trump je lani pred volitvami obljubljal gospodarski razcvet, če bo zmagal, zdaj pa brezposelnost narašča.

Donald Trump je lani pred volitvami obljubljal gospodarski razcvet, če bo zmagal, zdaj pa brezposelnost narašča.

Foto: Guliverimage

Stopnja brezposelnosti v ZDA je bila novembra pri 4,6 odstotka, kar je najvišja raven v zadnjih štirih letih, je danes objavilo ameriško ministrstvo za delo. Poročilo, ki so ga zaradi nedelovanja vlade objavili z zamikom, kaže, da je ameriško gospodarstvo oktobra izgubilo 105 tisoč delovnih mest.

Zaposlenost se je novembra povečala v zdravstvu in gradbeništvu, medtem ko je padla v zvezni vladi. Ministrstvo ni objavilo podatkov o oktobrski stopnji brezposelnosti, saj uradniki po vladnem zaprtju, ki je trajalo do 12. novembra, niso mogli retroaktivno zbirati podatkov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nižanje obrestne mere

Podatke s trga dela analitiki podrobno preučujejo, pri oblikovanju denarne politike jih upošteva tudi ameriška centralna banka Federal Reserve. Ta je letos zaradi upadanja zaposlenosti trikrat zapored znižala obrestne mere.

