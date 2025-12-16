Ameriški predsednik Donald Trump je na zveznem sodišču v Miamiju v ponedeljek vložil tožbo proti britanski medijski hiši BBC, s katero zahteva deset milijard dolarjev zaradi domnevnega obrekovanja in kršitve floridskega zakona o nepoštenih trgovinskih praksah, poročajo ameriški mediji.

Donald Trump v tožbi trdi, da je BBC v dokumentarnem filmu o napadu njegovih privržencev na kongres 6. januarja 2021 zavajal, saj je posnetek zmontiral tako, da je delovalo, kot da je pozival k nasilju.

Tožba trdi, da je BBC zlonamerno povezal dva komentarja, ki ju je Trump podal v razmiku več kot 54 minut, da bi ustvaril vtis, da je svoje podpornike pozval k nasilju, ko je kongres začel uradno potrjevanje njegovega poraza na volitvah proti Joeju Bidnu leta 2020, poroča Politico.

"Novinarji in producenti BBC ne bi mogli združiti dveh različnih delov govora, izrečenih v razmiku skoraj 55 minut, če tega ne bi storili namerno. Takšno dramatično izkrivljanje se nikoli ne bi moglo zgoditi po naključju," trdi tožba.

Trump vdor svojih podpornikov v kongres spremljal v Beli hiši

Trump je imel 6. januarja 2021 pred Belo hišo govor in je svojim podpornikom povedal, da bodo skupaj odšli proti kongresu, kjer se bodo na vso moč bojevali, sicer bodo ostali brez svoje države. Podporniki so nato vdrli v kongres, Trump pa je vse to spremljal v televizijskem prenosu v Beli hiši.

To je ugotovila posebna kongresna preiskava, zvezno tožilstvo pa je proti Trumpu zaradi poskusa razveljavitve izida volitev vložilo obtožnico, od katere je odstopilo, ko je bil znova izvoljen na položaj predsednika ZDA.

BBC se je prejšnji mesec Trumpu opravičil za montažo, grožnje s tožbo pa zavrnil kot neutemeljene. Glede na nekatera pričakovanja bi lahko BBC izpodbijal pristojnost ameriškega sodišča za tožbo, saj dokumentarni film v ZDA ni bil nikoli prikazan.

"Kot smo že jasno povedali, se bomo v tej zadevi branili," je povedal tiskovni predstavnik BBC in dodal, da korporacija ne bo dajala "nadaljnjih komentarjev glede tekočih sodnih postopkov", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Do zdaj tožbo dobil proti dvema televizijama

Gre za zadnjo v nizu Trumpovih tožb za odškodnine od novinarskih organizacij, ki jih redno napada. Do zdaj je dobil tožbo proti televizijama ABC in CBS. Tožbi proti časopisoma Wall Street Journal in New York Times se nadaljujeta, tožbo proti CNN pa je že izgubil.

V zvezi z napadom na kongres se s tožbo sooča tudi Trump, ki ga nekdanji kongresni policisti in drugi tožijo zaradi spodbujanja privržencev k napadu na kongres ter zahtevajo odškodnino za smrtne primere, telesne in duševne poškodbe ter uničeno premoženje.

Dokler je na položaju, je pred to tožbo varen, vendar pa je sodišče do zdaj ugotovilo, da je v govoru najprej privržence podžigal s trditvami o volilnih prevarah, k mirnim protestom pa je pozval šele, ko je večji del množice že odšel proti kongresu.