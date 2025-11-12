Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

St. M., STA

Trump se čuti obvezanega tožiti BBC zaradi zavajanja javnosti

St. M., STA

BBC | Na dogajanje se je odzval tudi britanski premier Keir Starmer in prek svojega tiskovnega predstavnika sporočil, da se zavzema za "močan in neodvisen BBC". | Foto Reuters

Na dogajanje se je odzval tudi britanski premier Keir Starmer in prek svojega tiskovnega predstavnika sporočil, da se zavzema za "močan in neodvisen BBC".

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump meni, da je obvezan tožiti britanski BBC, ki je po njegovem zaradi spornega urejanja njegovega govora zavajal javnost. V pogovoru za ameriško televizijo Fox News je v torek zvečer upravičeval svojo grožnjo, da bo od BBC zahteval milijardo dolarjev odškodnine, pri čemer pa ni napovedal pravnih ukrepov.

Trumpa so v intervjuju, ki so ga posneli v ponedeljek, predvajali pa v torek, vprašali, ali namerava tožiti britansko javno radiotelevizijo BBC. "Mislim, da moram, zakaj pa ne? Ogoljufali so javnost in to so priznali," je dejal v svojem prvem javnem komentarju zadeve, ne da bi potrdil, ali je uradno začel postopek za vložitev tožbe zaradi obrekovanja.

BBC je "spremenil moj govor z dne 6. januarja (2021), ki je bil čudovit govor, zelo pomirjujoč govor, da je zvenel radikalno. Pravzaprav so ga spremenili. Kar so storili, je precej neverjetno," je dodal.

Trumpovi odvetniki so po poročanju ameriških medijev v ponedeljkovem pismu, naslovljenem na BBC, postavili rok za opravičilo ter popoln umik lani predvajanega dokumentarnega filma. Če se to ne bo zgodilo do petka, 14. novembra, do 22. ure po britanskem času, bodo vložili tožbo, vredno milijardo ameriških dolarjev.

BBC se brani z napačnim kontekstom

Vodstvo BBC se je sicer opravičilo za "napačno presojo", ki je privedla do neprimernega urejanja izsekov iz Trumpovega govora v spornem dokumentarcu, kar je ustvarilo vtis, da je Trump pred napadom na ameriški Kapitol leta 2021 neposredno spodbujal k izgredom.

Zaradi polemik, ki jih je sprožilo sporno urejanje izsekov, sta v nedeljo odstopila generalni direktor BBC Tim Davie in direktorica informativnega programa Deborah Turness.

Na dogajanje se je odzval tudi britanski premier Keir Starmer in prek svojega tiskovnega predstavnika sporočil, da se zavzema za "močan in neodvisen BBC".

Spor prihaja v politično občutljivem času za BBC, ki je bil ustanovljen pred 103 leti, financira pa se iz obveznih prispevkov. V kratkem naj bi ponovno pregledali Kraljevo listino, ki opredeljuje način upravljanja britanske radiotelevizije, vključno z njenim modelom financiranja. Sedaj veljavna listina se izteče konec leta 2027.

