Kritike na račun dokumentarca o Trumpu odnesle generalnega direktorja BBC

Tako generalni direktor britanske javne radiotelevizije Tim Davie kot vodja oddelka novic Deborah Turness sta v nedeljo odstopila. Glavni vzrok njune odločitve je bilo sporno urejanje izsekov iz govora predsednika ZDA Donalda Trumpa v pred lanskimi volitvami predvajanem dokumentarcu. Trump je dejal, da so bili razkriti pokvarjeni novinarji.

V središču kritik na račun BBC je dokumentarni film z naslovom Trump: A Second Chance? (Trump: Druga možnost?), ki ga je mreža v okviru svojega programa Panorama predvajala teden dni pred lanskimi volitvami v ZDA.

Britanski časnik The Telegraph je pretekli teden ob sklicevanju na interno sporočilo poročal, da je zaskrbljenost nad delom vsebine izrazil nekdanji zunanji svetovalec odbora za uredniške standarde BBC. Kritičen je bil do urejanja delov Trumpovega govora, zaradi česar se je ustvaril vtis, da je ta neposredno spodbujal izgrede na Kapitolu.

Foto: Reuters

Trump je v govoru v Washingtonu 6. januarja 2021 dejal: "Šli bomo do Kapitola in navijali za naše pogumne senatorje ter kongresnike in kongresnice." V izseku njegovih besed, kakršen je vključen v dokumentarec, pa je prvi del citata združen z besedami "in tam bom z vami in se bomo borili, borili na vso moč", ki jih je v drugem kontekstu dejansko izrekel 50 minut pozneje.

Očitki o spornem poročanju

BBC je bil sicer v zadnjih tednih tarča kritik tudi zaradi nekaterih drugih vprašanj, ki jih je prav tako izpostavil zunanji svetovalec, segajo pa od domnevne pristranskosti v odnosu do Izraela pri poročanju o vojni v Gazi do spornega poročanja o temi transspolnosti.

Zaskrbljenost zaradi teh očitkov je v nedeljo izrazila tudi ministrica za kulturo Lisa Nandy. "Ne gre samo za Panoramo, čeprav je to izjemno resno," je dejala. "Gre za celo vrsto zelo resnih obtožb, od katerih je najresnejša sistemska pristranskost pri načinu poročanja o občutljivih temah," je dodala.

Foto: Reuters Generalni direktor BBC Tim Davie je v nedeljo ob naznanitvi odstopa po petih letih na položaju zapisal, da tako kot vse javne organizacije tudi BBC ni popoln, vedno pa morajo biti odprti, transparentni in odgovorni. "Čeprav to ni edini razlog, je trenutna debata glede BBC News razumljivo prispevala k moji odločitvi," je zapisal.

Vodja oddelka novic BBC News Deborah Turness je medtem v odstopni izjavi poudarila, da je trenutna razprava glede oddaje o Trumpu povzroča škodo medijski mreži. "Odgovornost se konča pri meni," je zapisala. Priznala je napake, odločno pa zavrnila očitke o sistemski pristranskosti BBC.

Trump je v odzivu na razplet dogodkov dejal, da so bili razkrinkani pokvarjeni novinarji. Po njegovih besedah gre za izjemno nepoštene ljudi, ki so poskušali vplivati na predsedniške volitve v ZDA.

Mreža BBC je bila ustanovljena pred 103 leti, financira pa se iz obveznih prispevkov vseh, ki na Otoku spremljajo televizijo.