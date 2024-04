Ruski BBC, neodvisna medijska skupina Mediazon in prostovoljci štejejo smrtne žrtve od februarja 2022. Po ugotovitvah je bilo v drugem letu spopadov ubitih več kot 27.300 ruskih vojakov, od februarja 2022 do danes pa je število, kot poroča BBC, preseglo petdeset tisoč.

Dejansko število mrtvih ruskih vojakov je verjetno veliko večje

Vendar je dejansko število mrtvih Rusov verjetno še veliko večje. Analiza namreč ne vključuje števila ubitih miličnikov v regijah Donecka in Luganska, ki jih zasedajo Rusi. Če bi te številke prišteli, bi bilo število mrtvih še večje.

Ruska vojska je namreč januarja 2023 utrpela močno povečanje žrtev, ko je začela ofenzivo v regiji Donecka. Inštitut za študij vojne (ISW) navaja, da so Rusi med bitko za mesto Vuhledar uporabljali neučinkovite čelne napade v obliki "človeških valov".

"Zaradi zahtevnega terena, pomanjkanja bojne moči in neuspeha, da bi poskušali presenetiti ukrajinske sile, so malo pridobili in veliko izgubili," trdi ISW. Še en pomemben skok v številu žrtev je bil zabeležen spomladi 2023, med bitko pri Bahmutu, ko je skupina plačancev Wagner pomagala pri zavzetju mesta. Wagnerjev vodja Jevgenij Prigožin je takrat ocenil, da je izgubil 22 tisoč borcev.

Od začetka vojne štejejo nove vojaške grobove

Prostovoljci, ki sodelujejo z BBC in Mediazonom, od začetka vojne štejejo nove vojaške grobove na 70 pokopališčih po vsej Rusiji. Satelitski posnetki kažejo, da so oblasti od začetka spopadov močno razširile območja, kjer so pokopališča. BBC ocenjuje, da vsaj dva od petih mrtvih ruskih borcev pred rusko invazijo na Ukrajino nista bila povezana z vojsko.

Namreč, leta 2022, na začetku konflikta, je Rusija lahko uporabila svoje poklicne čete za izvajanje zapletenih vojaških operacij, vendar je bilo veliko poklicnih vojakov kmalu ranjenih ali ubitih, oblasti pa so jih nadomestile z ljudmi z malo izobrazbe ali vojaških izkušenj – kot so prostovoljci, civilisti in ujetniki.

Mobilizirani zaporniki hitreje izgubljajo življenja na fronti

Analiza BBC tudi kaže, da zaporniki, ki so bili mobilizirani, zdaj hitreje izgubljajo življenja na fronti. Moskva je Prigožinu dovolila novačenje v zaporih od junija 2022. Ujetniki, ki so postali borci, so se borili v okviru te sheme kot del zasebne vojske v imenu ruske vlade.

Wagner je imel strašljiv sloves zaradi neusmiljene bojne taktike in brutalne discipline. Vojake bi usmrtili na kraju, če bi se umaknili z območja brez ukaza. Wagner je novačil zapornike do februarja 2023, ko so se njegovi odnosi z Moskvo začeli slabšati. Po Prigožinovi smrti je rusko ministrstvo za obrambo nadaljevalo enako politiko zaposlovanja.

Tudi kar zadeva ukrajinske izgube, je predsednik Volodimir Zelenski februarja letos dejal, da je bilo ubitih 31 tisoč ukrajinskih vojakov – vendar ocene, ki temeljijo na ameriških obveščevalnih podatkih, kažejo večje izgube.