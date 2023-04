Rusija z droni napadla Odeso #vŽivo

Poudarki dneva:

7.30 Rusija z droni napadla Odeso

Ruska stran je napad na območje pristaniške Odese izvedla z brezpilotniki tipa šahed-136, je na Telegramu zapisal vodja tamkajšnje vojaške uprave Jurij Kruk. Trenutno gasilci na prizorišču gasijo požar, žrtev pa glede na prve informacije ni bilo.

Poveljnik ukrajinskih zračnih sil, general Mikola Oleščuk, je kasneje sporočil, da je zračna obramba v mestu uničila 10 od 12 dronov kamikaz.

⚡️Ukraine's Air Force: 10 out of 12 Iranian-made Shahed drones downed over Odesa Oblast.



Two of the drones Russia launched at the oblast overnight on April 19 struck a "public infrastructure facility," according to the Odesa Oblast Military administration.