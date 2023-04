Bodo razkriti podatki Putinu omogočili razbitje ameriške vohunske mreže?

Ameriški tajni dokumenti o vojni v Ukrajini, ki jih je pred dnevi javno razkril 21-letni Jack Teixeira, po mnenju nemškega vojaškega poznavalca Nica Langa ne prinašajo nobenih presenetljivih podatkov. Večja težava za Američane bi bila, če bi Rusiji uspelo na podlagi razkritih podatkov ugotoviti, kako so ameriški obveščevalci prišlo do podatkov.

Vojaški strokovnjak Nico Lange, ki je bil med drugim med letoma 2019 in 2022 zaposlen v nemškem zveznem ministrstvu za obrambo, je v pogovoru za švicarski spletni medij Watson dejal, da v razkritih ameriških strogo zaupnih dokumentih ni nobenih podatkov, ki bi lahko vplivali na potek vojne v Ukrajine.

Želja po vzbujanju pozornosti ali vohunska akcije?

Kot vemo, naj bi strogo zaupne dokumente razkril 21-letni pripadnik obveščevalne službe Nacionalne letalske garde Massachusettsa Jack Teixeira. Lange pravi, da se Američani zagotovo za sprašujejo, zakaj ima toliko ljudi dostop do takih informacij. Očitno je šlo pri uhajanje podatkov za mladeničevo željo po vzbujanju pozornosti. Huje bi bilo, če bi šlo v ozadju za vodeno vohunsko akcijo.

Lange, ki je dolgo živel in delal v Ukrajini in Rusiji ter govori tekoče ukrajinsko in rusko, pravi, da je razkritje podatkov zelo občutljiva zadeva za ameriške tajne službe.

Kako lahko Rusi izkoristijo razkrite podatke

"Obstaja pa tudi konkretna škoda: ob nekaterih podatkih, ki so zdaj prišli v javnost, se bodo Rusi vprašali: kako Američano to vedo? Kje so nam prisluškovali? Kje so njihovi človeški viri? Če bi Rusija tu prišla do kakšnih ugotovitev, bi bila to resnična težava (za Američane, op. p.). Tudi Kitajci bodo te podatke vzeli pod drobnogled," je med drugim še povedal Lange v pogovoru s švicarskim medijem.

Nevarnost za Američane je torej, da bodo razkriti podatki ruskim protiobveščevalnim službam morda omogočili odkrivanje morebitnih ameriških vohunov, ki zbirajo podatke o Rusiji. In tudi odkrivanje načinov, kako Američani prisluškujejo Rusom.