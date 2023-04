Je aretacija ameriškega novinarja zgolj taktična poteza Rusov za izmenjavo vohunov v Sloveniji?

Gershkovicha so aretirali 30. marca v Jekaterinburgu v osrednjem delu države in zoper njega uvedli kazenski postopek. Kmalu za tem je ruska obveščevalna služba (FSB) sporočila, da so ga aretirali "zaradi tajne naloge, nezdružljive z novinarskim delom".

Po poročanju neodvisnega ruskega portala Meduza, so ameriškega novinarja premestili v razvpiti moskovski zapor Lefortovo. Podrobnosti obtožbe in dokazov so zamolčali, novinarju pa je preiskovalni sodnik odredil pripor do 29. maja. Njegovemu odvetniku Danilu Bermanu po poročanju Deutsche Welle na prvo obravnavo niso dovolili.

Zbiral naj bi informacije o ruskem orožju

Po skopih informacijah ruskih režimskih medijev naj bi Gershkovich zbiral informacije o "ruski vojaški proizvodnji", v Jekaterinburgu pa naj bi bilo več vojaških tovarn. Moskovski Komersant poroča, da je novinar bival tudi v Spodnjem Tagilu, kjer je prav tako ena od pomembnih ruskih vojaških tovarn Uralvagonzavod.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je dejal, da k poročilu FSB nima kaj dodati, in da je bil, kolikor ve, "novinar aretiran z dokazi o kaznivem dejanju".

Ruski neodvisni raziskovalni novinar Andrej Zakharov po navedbah uredništva ruskega BBC pa meni, da je aretacija Gershkovicha povezana z nedavno aretacijo dveh ruskih vohunov v Sloveniji in da je le "sredstvo" za menjavo.

Zakulisna pogajanja o zamenjavi

Da med Moskvo in zahodnimi državami potekajo neformalna pogajanja o izmenjavi dveh v Sloveniji prijetih domnevnih ruskih vohunov za tujce v ruskih zaporih, je Guardian poročal že pred dobrim tednom.

Spomnimo, kriminalisti so tuja državljana, osumljena vohunjenja, v Sloveniji priprli v začetku decembra. Moški in ženska sta bila v partnerski zvezi, imata dva otroka, ki obiskujeta ljubljansko osnovno šolo, in argentinsko državljanstvo. Predstavljala sta se z imenoma Maria Rosa Mayer Munos in Ludwig Gisch. Viri so za Guardian potrdili tudi, da naj bi omenjeni par deloval kot agenta ruske zunanje obveščevalne službe (SVR).

Par naj bi sicer večinoma deloval zunaj meja Slovenije, Ljubljana pa naj bi jima služila kot varno zatočišče zaradi šibkejšega obveščevalnega okolja, še pojasnjuje Guardian. V priporu sta osumljenca povedala le malo, ja navajala STA. "Vse skupaj sta sprejela stoično. Očitno sta profesionalca. Vendar ne govorita," je dejal eden od virov in dodal, da pogajanja o zamenjavi potekajo na visoki ravni.

"Zdaj bomo videli, kako pomembni so ti ljudje za Rusijo. To je zdaj velika igra; jasno je, da je Slovenija tu le posrednik," je za Guardian pojasnil vir.

Glede na to, da imajo Rusi za takšno menjavo že pripravljenega nekdanjega ameriškega marinca, obtoženega vohunjenja, Paula Whelana, jim je za "dvojno menjavo" manjkal še eden, še poroča Guardian.