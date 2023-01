Razkrivamo način delovanja ruskih vohunov iz Ljubljane

Po neuradnih podatkih sta argentinska državljana Ludwig Gisch in Maria Rosa Mayer Munos, ki sta bila zaradi vohunjenja za Rusijo lani decembra aretirana v Ljubljani, v resnici ruske narodnosti. Njuni imeni, s katerima sta bivala v Sloveniji, sta torej lažni. Gre za tip ruskih vohunov, ki jim Rusi pravijo nezakoniti vohuni – to so vohuni, ki skrivajo svojo pravo, rusko identiteto, in se pretvarjajo, da so druge narodnosti.

Imeni Ludwig Gisch in Maria Rosa Mayer Munos zagotovo ne zvenita rusko. Ime in priimek moškega sta nemška, ženska pa ima španski imeni Maria in Rosa ter nemški priimek Mayer in španski priimek Munos. A to po naših virih nista njuni pravi imeni oziroma priimka. V resnici sta ruske narodnosti. Njuna prava, ruska identiteta, za zdaj še ni javno razkrita.

Aretacija domnevnih ruskih vohunov lani decembra se je po naših informacijah odvijala okoli 9. ure dopoldne v njuni hiši v Črnučah, ko sta bila otroka v šoli.

Ruska "nezakonita" vohuna v Sloveniji

Moški, ki se je predstavljal za Ludwiga Gischa, in ženska, ki se je predstavljala za Mario Roso Mayer Munos, sta t. i. nezakonita vohuna. Kot je lani pisal BBC, poznajo ruske obveščevalne službe dve vrsti vohunov oziroma obveščevalnih agentov. Prvi so t. i. zakoniti oziroma legalni agenti. To so ruski vohuni, ki predvsem na ruskih veleposlaništvih v tujini uradno delajo kot diplomati.

Pod krinko diplomatov skušajo v prvi vrsti pridobivati domačine v teh državah za obveščevalno delo za Rusijo. Te ruske "diplomate" zahodne države pogosto izženejo v Rusijo. Val teh izgonov se je na primer zgodil po letošnjem ruskem napadu na Ukrajino.

"Nezakoniti" ruski vohuni

Drugi pa so t. i. nezakoniti oziroma ilegalni agenti. To so ruski vohuni, ki živijo v tujini, skriti pod lažnimi identitetami. Tako se pretvarjajo, da so Američani, Kanadčani, Britanci ... S temi lažnimi identitetami jim lahko uspe priti tja, kamor jim ne bi uspelo priti, če bi ljudje vedeli, da so Rusi, in bi jih zato bolj sumničavo obravnavali.

Ruskemu vohunu Sergeju Čerkasovu, ki se je izdajal za Brazilca Viktorja Mullerja Ferreiro, se je uspelo predlani celo zaposliti na Mednarodnem kazenskem sodišču v Haagu. Tu bi lahko Čerkasov prišel do informacij, povezanih s pregonom ruskih vojakov zaradi suma vojnih zločinov med vojno v Ukrajini. Foto: Guliverimage

Za gradnjo teh prepričljivih lažnih identitet praviloma potrebujejo od pet do deset let, zaradi česar število teh "nezakonitih" ruskih agentov menda ni veliko. Ruska vojaška obveščevalna služba GRU naj bi jih po pisanju BBC imela manj kot 30.

Brazilski Rus v Haagu

Lani oziroma predlani so nizozemski obveščevalci tako aretirali Brazilca z imenom Viktor Muller Ferreira. A v resnici se je za tem imenom skrival Rus Sergej Čerkasov. Čerkasov je kot brazilski državljan Ferreira celo študiral v Dublinu in Washingtonu.

V ameriško prestolnico je prišel leta 2018, na Univerzi Johnsa Hopkinsa pa je diplomiral leta 2020. Istega leta naj bi tudi poslal prošnjo za opravljanje brezplačnega pripravništva na Mednarodnem kazenskem sodišču v Haagu. Obstaja nekaj podobnosti med Mullerjem Ferreiro in ljubljanskima ruskima vohunoma: vsi trije so imeli državljanstvo ene od južnoameriških držav, prav tako so imeli vsi trije tudi nemško zveneč priimek: Muller oziroma Gisch in Mayer.

Omrežje ruskih vohunov z lažnimi identitetami v ZDA

Obstaja tudi podobnost med ljubljanskima vohunoma in t. i. programom nezakonitih vohunov (ang. Illegals program), omrežjem ruskih vohunov v ZDA, ki so se skrivali za lažnimi identitetami in so jih odkrili leta 2010. Tako se je ruski vohun Mihail Vasenkov izdajal za Urugvajca Juana Lazara. Ta je res obstajal, a je umrl že kot triletni otrok leta 1947. Vasenkov naj bi uporabljal njegov rojstni list, da je zgradil lažno identiteto.

Ruski vohun Vladimir Gurjev je bil prav tako del omrežja ruskih vohunov z lažno identiteto, ki so jih odkrili leta 2010. Gurjev se je izdajal, da je Američan Richard Murphy. Poročen je bil z Lidijo Gurjev, ki se je izdajala za Cynthio Murphy. Foto: Guliverimage

Ruska vohuna Andrej Bezrukov in Jelena Vavilova, ki sta živela v Massachusettsu, pa sta se izdajala za zakonca Donalda Howarda Heathfielda in Tracey Lee Ann Foley. Lažni Heathfield je trdil, da je sin kanadskega diplomata in da je študiral na Češkem. Njegova žena, ki je potovala z britanskim potnim listom, pa je prav tako trdila, da je Kanadčanka. Ruska vohuna sta imela sinova Alexandra in Timothyja, ki sta bila v času aretacije stara 16 in 20 let. Menda sploh nista vedela za pravo identiteto svojih staršev – starejši sin naj bi zanjo izvedel tik pred aretacijo.