Avtorji:
M. T., STA

Petek,
22. 8. 2025,
19.00

Osveženo pred

19 minut

Ukrajina ima novo silovito orožje: bo to strah in trepet Rusije?

Flamingo je manevrirni izstrelek dolgega dosega, ki lahko nosi 1.150-kilogramsko bojno glavo in leti tri tisoč kilometrov daleč v Rusijo.

Flamingo je manevrirni izstrelek dolgega dosega, ki lahko nosi 1.150-kilogramsko bojno glavo in leti tri tisoč kilometrov daleč v Rusijo.

Foto: Guliverimage

Ukrajinsko podjetje Fire Point je razvilo novo raketo dolgega dosega, ki so jo zaradi izvirne kričeče rožnate bojne glave – kasneje so barvo spremenili – poimenovali Flamingo-F5. Manevrirni izstrelek z več kot tisoč kilogramov težko bojno glavo in dosegom do tri tisoč kilometrov bi lahko zadel cilje kjerkoli v evropskem delu Rusije, navaja portal Politico.

"Nismo hoteli javno razglasiti te novice, vendar se zdi, da je zdaj pravi čas. Flamingo je manevrirni izstrelek dolgega dosega, ki lahko nosi 1.150-kilogramsko bojno glavo in leti tri tisoč kilometrov daleč v Rusijo," je v intervjuju za Politico povedala direktorica podjetja Irina Tereh.

"Idejo smo razvili precej hitro. Od zamisli do prvih uspešnih testov na bojišču je minilo manj kot devet mesecev. Natančne hitrosti ne bom razkrila, lahko pa povem, da je hitrejša od vseh drugih raket, ki jih trenutno imamo. Poleg tega je v celoti izdelana v Ukrajini," je dodala.

Eden glavnih ciljev razvoja raket flamingo je bil, da bi Ukrajina lahko učinkoviteje odgovarjala na obsežne napade in Rusiji povzročila bolečino, kar vse pogosteje zahteva tudi ukrajinska javnost.

Ukrajina bi lahko do konca leta izdelala še več sto takšnih raket, kar je ta teden v izjavi omenil tudi predsednik Volodimir Zelenski.

Silovitejša alternativa brezpilotnim letalom

Ukrajinska vojska že izvaja napade na rusko vojaško in energetsko infrastrukturo z brezpilotnimi letalniki, vendar ti lahko nosijo le majhne količine eksploziva, kar otežuje trajno onesposobitev ciljev, kot so rafinerije, elektrarne, logistična središča in vojaška letališča.

Z veliko močnejšo raketo flamingo pa bi lahko Ukrajinci učinkoviteje vplivali na ravnovesje moči med Kijevom in Moskvo, navaja Politico.

Flamingo, raketa | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Prve rakete so bile rožnate – kot flamingi

Nenavadno ime in barva rakete – svetlo rožnata konica, v kateri je nameščena bojna glava – izvirata iz interne šale v podjetju, s katero so namigovali na nepriznano vlogo žensk v pretežno moškem svetu orožja in vojne.

"Naše prve rakete so bile rožnate, tudi vse teste so opravile v rožnati barvi, vendar smo morali barvo nato spremeniti zaradi vojaških zahtev glede kamuflaže," je pojasnila Tereh. Dodala je, da je flamingo zdaj že v serijski proizvodnji, proizvesti pa želijo približno 200 raket na mesec.

Po njenih besedah je eden glavnih ciljev to, da bi Ukrajina lahko učinkoviteje odgovarjala na obsežne napade in Rusiji povzročila bolečino, kar vse pogosteje zahteva tudi ukrajinska javnost. Drugi cilj pa je, da bi si zagotovili lastne vojaške zmogljivosti, s katerimi bi Rusijo v prihodnosti odvrnili od nadaljnjih napadov.

