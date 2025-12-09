Švedski izdelovalec oken in vrat Inwido je postal lastnik večinskega 70-odstotnega deleža doslej družinskega podjetja AJM iz Kozjaka nad Pesnico, so potrdili v podjetju. Novi lastniki se bodo delavcem predstavili v sredo, kot so danes sporočili iz AJM, pa sprememba lastništva ne prinaša sprememb v organizaciji ali vodenju podjetja.

Inwido je prevzem danes uradno objavil prek spletne strani stockholmske borze in na svoji spletni strani. Kot so ob tem spomnili v časniku Večer, je do lastniškega prevzema podjetja v lasti družine Ajlec prišlo po dveh letih iskanja primernega strateškega partnerja.

Predsednik in izvršni direktor podjetja Inwido Fredrik Meuller je v uradni objavi o prevzemu izrazil veselje, da lahko v skupini pozdravijo podjetje AJM, s katerim se širijo v jugovzhodno Evropo.

"Prevzem ponuja sinergijske priložnosti in platformo za nadaljnjo organsko rast v regiji," je dejal in dodal, da je Inwido od Marije Ajlec pridobil 70 odstotkov delnic družbe, za preostalih 30 odstotkov podjetja pa ima družina Ajlec možnost prodaje do začetka leta 2028. Kupnina je sicer poslovna skrivnost, proizvodnja skupaj z zaposlenimi, teh je okoli 185, pa ostaja na sedežu družbe.

Na čelu ostaja trenutni direktor

Kot so v izjavi za javnost sporočili iz pesniške družbe, na čelu podjetja ostaja Trivo Krempl, prav tako na svojih funkcijah ostajajo preostali člani družine Ajlec. Poslovni procesi, strategija poslovanja in razvoja ter korporativna kultura prav tako ostajajo nespremenjeni, bo pa podjetje AJM z vstopom v skupino pridobilo podporo v določenih nabavno-operativnih segmentih, so pojasnili.

Ob tem so poudarili, da kljub novi lastniški strukturi ostajajo podjetje z izrazito družinskim značajem, katerega strategija poslovanja temelji na kakovosti, trajnosti, razvojni naravnanosti in dolgoročnih odnosih z vsemi deležniki.

"V AJM smo na prelomni točki, ko se na nek način zelo naravno preteklemu uspehu pridružuje nova razvojna priložnost. Inwido je partner, s katerim delimo ključne vrednote – kakovost, trajnost, inovativnost in močan pomen korporativne kulture. To partnerstvo vidimo kot izjemno priložnost za pospešeno rast, krepitev blagovne znamke, razvoj in širitev na obstoječih ter novih trgih. Naša vizija, kultura in način dela ostajajo enaki – le priložnosti bodo večje," je dejal Krempl.

Odločitev o prodaji je zorela dlje časa

Foto: Shutterstock Marija Ajlec, ki je podjetje z upokojitvijo zapustila leta 2009, je povedala, da je odločitev o prodaji deleža zorela že dlje časa, z Inwidom pa je tudi dozorela. "Gre za partnerja, ki razume naše vrednote in spoštuje zgodbo, ki sva jo z Janezom zgradila in ki jo nadaljuje najina družina. Prepričana sem, da podjetje predajam v dobre roke, in da bo AJM z novim strateškim lastnikom nadaljeval pot rasti, razvoja in razcveta. Veseli me, da družinska prisotnost ostaja močna, naši temelji pa nespremenjeni," je dodala.

Inwido je s 35 proizvodnimi enotami in več kot 4.700 zaposlenimi prisoten v 12 evropskih državah, in sicer na Danskem, v Estoniji, na Finskem, Irskem, v Litvi, na Norveškem, Poljskem, v Romuniji, Združenem kraljestvu, na Švedskem, v Nemčiji in na Nizozemskem, odslej pa še v Sloveniji. Letno ustvari več kot 800 milijonov evrov prihodkov.

Po podatkih iz letnega poročila je AJM lani zaradi manjšega povpraševanja, še posebej na področju gradnje in obnove stavb javnega sektorja, še drugo leto zapored beležil nižjo prodajo in ustvaril nekaj manj kot 26 milijonov evrov prihodkov, kar je za desetino nižja številka kot leto pred tem. Leto 2024 so končali z 220 tisoč evri čistega dobička, kar je bilo štirikrat manj kot leto poprej.

Dobre tri četrtine prihodkov od prodaje je družba dosegla na domačem trgu, slabo petino na trgih EU, preostanek pa na drugih trgih. Prodaja je bila lani nižja na vseh trgih, z največjim padcem za 13 odstotkov na domačem trgu. Med tujimi trgi je največji avstrijski, kamor gre tri četrtine izvoza, na drugem mestu pa je Švica.