Ljubljana se duši v kroničnem pomanjkanju parkirnega prostora, kar je povzročilo eksplozijo cen parkirnih mest v zaprtih prostorih. Rast cen parkirnih mest v strogem središču Ljubljane je bila v zadnjem desetletju celo hitrejša od rasti cen stanovanj. Oglaševane cene se gibljejo med 20 in 40 tisoč evri, rekorder je oglas za 70 tisočakov v Trnovem.

Ljubljana se že dolgo sooča s kroničnim pomanjkanjem parkirnih mest, kar je povzročilo pravi razcvet trga. Po podatkih nepremičninskih portalov se oglaševane cene garaž in zaprtih parkirnih mest v prestolnici trenutno gibljejo od 20 do 40 tisoč evrov, na najbolj zaželenih lokacijah se povzpnejo tudi do 50 tisoč evrov in več.

Zasledili smo celo oglas za parkirno mesto v podzemni garaži stanovanjske soseske na Švabičevi ulici v Trnovem, kjer želi zasebni prodajalec za 15 kvadratnih metrov velik prostor iztržiti 70 tisoč evrov oziroma skoraj pet tisočakov za kvadrat.

Najdražje se parkirna mesta prodajajo v strogem središču Ljubljane in v Trnovem ter v večjih stanovanjskih soseskah, kjer močno primanjkuje kapacitet, kot so Bežigrad, Vič, Koseze ...

Zakaj takšno povpraševanje?

Starejše blokovske četrti v Ljubljani so nastajale v drugi polovici prejšnjega stoletja, ko je bilo motornih vozil bistveno manj. Če je imela nekoč družina v lasti kvečjemu en avtomobil, ima danes že dva ali tri, število parkirnih mest pa je ostalo enako. Načrtovalci niso predvidevali, da se bodo 50 let kasneje dnevno odvijale bitke za prosta parkirna mesta in stanovalce spravljale v obup. To očitno povečuje njihovo pripravljenost, da so za lastno parkirišče pripravljeni odšteti absurdno visoke zneske. Velikokrat so nakupi parkirnih mest dražji od nakupa avtomobilov.

K poglobitvi problematike je prispevalo tudi zaprtje ožjega središča mesta za promet, širitev območij plačljivega parkiranja in več deset tisoč dnevnih migrantov, ki se z lastnimi avtomobili vozijo na delo v prestolnico. Z novim letom se obeta tudi drastična podražitev parkirnin na javnih parkiriščih.

Cene parkirišč na izbranih lokacijah so se v zadnjem desetletju več kot podvojile. Ponekod so se zvišale tudi do 250 odstotkov, kar jih postavlja ob bok donosnosti stanovanjskih naložb – z bistveno manjšimi stroški vzdrževanja in brez težav z najemniki.

Foto: Gregor Pavšič Ali so lastniška parkirna mesta na elitnih lokacijah postala statusni simbol in odlična investicijska priložnost? Do kam bi cene lahko šle?

Hitrejša rast od cen stanovanj

"Rast cen parkirnih mest v strogem središču Ljubljane je bila v zadnjem desetletju hitrejša od rasti cen stanovanj. Če je še leta 2015 cena parkirnega mesta znotraj novogradnje znašala okoli 15 tisočakov, je pet let kasneje narasla na okoli 20 tisočakov, danes pa se giblje okoli 30 tisočakov in več. Cena je zelo odvisna od mikrolokacije novogradnje znotraj ožjega mestnega središča," pojasnjuje Roman Prskalo iz nepremičninske agencije MetropolaIN.

Roman Prskalo Foto: Osebni arhiv

Dodaja, da so cene najbolj poskočile prav v središču mesta. "Zaradi omejenega prostora, zmanjšanja parkirnih površin zaradi zaprtja mestnega središča za promet, gradnje novih poslovnih prostorov in razmaha turističnih kapacitet se povpraševanje močno povečuje. Parkirišča se prodajajo tudi za več kot 50 tisoč evrov," pravi Prskalo.

Lastniki starejših nepremičnin v središču prestolnice imajo po njegovih izkušnjah izjemne težave z iskanjem prostega mesta. Če so finančno dobro stoječi, se raje odločijo za nakup lastnega parkirišča, čeprav ga pogosto močno preplačajo," opozarja Prskalo, ki si ne upa napovedati, kako dolgo bodo cene še rasle. V primeru dobre cene, to je okoli 25 tisoč evrov, pa vidi tudi dobro investicijsko priložnost.

Deset najdražjih parkirnih mest, ki jih trenutno najdemo na spletnem oglasniku Nepremicnine.net:

1. V Zupančičevi jami se kot celota prodaja sklop 23 parkirnih mest v garažni hiši. Oglaševana cena znaša 530 tisoč evrov oziroma 23 tisoč evrov za parkirno mesto.

2. Še eno parkirno mesto v velikosti 22 kvadratnih metrov v podzemni garaži v Zupančičevi jami se prodaja za 59 tisoč evrov.

3. V Kosezah se več parkirnih mest v garaži novejšega stanovanjskega bloka na Podutiški cesti prodaja za 40 tisoč evrov.

4. V stanovanjskem naselju Lily Novy na Dolgem mostu se prodaja 14 kvadratnih metrov velika vrstna garaža za 39.500 evrov.

5. Na Trnovski ulici v Trnovem se za 38 tisoč evrov prodaja 12,5 kvadratnega metra veliko parkirno mesto v podzemni garaži.

6. V podzemni garaži Glavarjeve rezidence za Bežigradom je za 37.500 evrov naprodaj 16,5 kvadratnega metra veliko parkirno mesto.

7. V parkirni hiši na Komenskega ulici je 12 kvadratnih metrov veliko parkirišče na voljo za 36 tisoč evrov.

8. V garaži poslovno-stanovanjske stavbe Situla na Vilharjevi cesti je 17 kvadratnih metrov veliko parkirno mesto naprodaj za 35 tisoč evrov.

9. V Zeleni jami, med Rožičevo in Kavčičevo ulico, se za 35 tisoč evrov prodaja vrstna garaža iz leta 1966 v izmeri 14,4 kvadratnega metra.

10. V Garažni hiši Kozolec na Bavarskem dvoru se prodaja več parkirnih mest za 35 tisočakov.

Foto: STA