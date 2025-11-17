Ljubljanski mestni svetniki bodo na današnji seji obravnavali predlog rebalansa letošnjega proračuna in predloga proračunov za prihodnji dve leti. Odločali bodo tudi o spremembah cen parkiranja, ki bi se po predlogu v prestolnici podražile za 30 odstotkov, prav tako bodo po pričakovanjih zvišali takse za gostinske vrtove na javnih površinah.

Skladno s predlaganim rebalansom letošnjega proračuna občina načrtuje 500,2 milijona evrov prihodkov in 502,7 milijona evrov odhodkov. V predlogu za proračun za prihodnje leto so prihodki načrtovani v višini 528,2 milijona evrov, odhodki pa v višini 530,6 milijona evrov. Leta 2027 pa občina načrtuje prihodke v višini 518,4 milijona evrov in odhodke v višini 520,8 milijona evrov.

Mestni svetniki bodo odločali tudi o višini takse za gostinske vrtove na javnih površinah. Te naj bi se zvišale za od 40 do 60 odstotkov, odvisno od lokacije. "Občinska taksa za posebno rabo javnih površin za uporabo javnih površin za namene postavitve gostinskega vrta je nespremenjena od leta 2012, zato se predlaga njeno uskladitev z inflacijo. S tem se zasleduje odgovoren odnos do javnega prostora in tudi uskladitev s cenami gostinskih storitev," so predlog utemeljili na občini.

Cene parkiranja naj bi se zvišale za 30 odstotkov, prav tako naj bi se na nekaterih parkiriščih spremenili termini, v katerih bosta veljali dnevna oz. nočna tarifa. Občina spremembe predlaga, da bi prebivalcem omogočila prosta parkirna mesta in zmanjšala ogljični odtis. Dovolilnice bodo po predlogu cenejše.