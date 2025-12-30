Novica, ki jo čaka ves svet: kmalu mir v Ukrajini?

Poljski premier Donald Tusk je po današnjih pogovorih evropskih voditeljev, Kanade in Nata dejal, da bi lahko v Ukrajini dosegli mir v nekaj tednih. Nemški kancler Friedrich Merz je potrdil, da so uskladili nadaljnja prizadevanja glede Ukrajine, medtem ko je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pogovore označila za dobre.

"Govorim o prihodnjih tednih, ne mesecih ali letih"

"Mir je na obzorju, ni dvoma, da so se zgodile stvari, ki dajejo podlago za upanje, da se bo ta vojna končala, in to precej hitro, vendar je to še vedno upanje, daleč od stoodstotno zanesljivega," je dejal Tusk po pogovorih o Ukrajini, ki so se jih prek video povezave udeležili voditelji ključnih evropskih držav, kanadski premier Mark Carney ter vodilni predstavniki EU in generalni sekretar Nata Mark Rutte.

"Ko rečem, da je mir na obzorju, govorim o prihodnjih tednih, ne o prihodnjih mesecih ali letih. Do januarja se bomo morali vsi poenotiti ... da bi sprejeli odločitve o prihodnosti Ukrajine, prihodnosti tega dela sveta," je še dejal Tusk po poročanju tujih tiskovnih agencij.

Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo na Floridi gostil ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Voditelja sta po srečanju zatrdila, da je bil dosežen velik napredek pri pripravi predloga mirovnega načrta za končanje vojne v Ukrajini. Foto: Reuters

Razlog za upanje so varnostna jamstva ZDA

Po Tuskovih besedah so varnostna jamstva, ki so jih Kijevu ponudile ZDA, razlog za upanje, da se bo konflikt kmalu končal. Dodal je, da bo mir zahteval tudi kompromise Ukrajine glede ozemeljskih vprašanj, ki bi jih bilo treba potrditi na referendumu, poroča poljska tiskovna agencija PAP.

Nemški kancler Merz je potrdil, da so Evropejci in Kanadčani ponovno uskladili svoj pristop glede Ukrajine. "Mirovni proces peljemo naprej. Od vseh, vključno z Rusijo, se zdaj zahtevata preglednost in poštenost," je na družbenem omrežju X zapisal Merz.

Predsednica Evropske komisije von der Leyen pa je na omrežju X sporočila, da so imeli "dober pogovor" o podpori Ukrajini, njeni varnosti in obnovi države.Blaginja svobodne ukrajinske države je navsezadnje v članstvu v EU, je še dejala in dodala, da je to ključno varnostno jamstvo. Članstvo v EU koristi ne le državam, ki se pridružijo, temveč vsej Evropi, kot so pokazale prejšnje širitve. Foto: Reuters

Današnji pogovori voditeljev so del intenzivnih diplomatskih prizadevanj za končanje vojne v Ukrajini, v katerih imajo pomembno vlogo ZDA.

Trump in Zelenski dosegla velik napredek

Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo na Floridi gostil ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Voditelja sta po srečanju zatrdila, da je bil dosežen velik napredek pri pripravi predloga mirovnega načrta za končanje vojne v Ukrajini. Trump je obenem priznal, da določena zahtevna vprašanja ostajajo odprta. Eno od teh je prihodnost regije Donbas.