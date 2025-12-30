Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. T., STA

Torek,
30. 12. 2025,
17.09

Osveženo pred

5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Donald Tusk Ukrajina Rusija Vojna v Ukrajini

Torek, 30. 12. 2025, 17.09

5 minut

Novica, ki jo čaka ves svet: kmalu mir v Ukrajini?

Avtorji:
M. T., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Donald Tusk | "Ko rečem, da je mir na obzorju, govorim o prihodnjih tednih, ne o prihodnjih mesecih ali letih. Do januarja se bomo morali vsi poenotiti ... da bi sprejeli odločitve o prihodnosti Ukrajine, prihodnosti tega dela sveta," je dejal Donald Tusk. | Foto Reuters

"Ko rečem, da je mir na obzorju, govorim o prihodnjih tednih, ne o prihodnjih mesecih ali letih. Do januarja se bomo morali vsi poenotiti ... da bi sprejeli odločitve o prihodnosti Ukrajine, prihodnosti tega dela sveta," je dejal Donald Tusk.

Foto: Reuters

Poljski premier Donald Tusk je po današnjih pogovorih evropskih voditeljev, Kanade in Nata dejal, da bi lahko v Ukrajini dosegli mir v nekaj tednih. Nemški kancler Friedrich Merz je potrdil, da so uskladili nadaljnja prizadevanja glede Ukrajine, medtem ko je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pogovore označila za dobre.

"Govorim o prihodnjih tednih, ne mesecih ali letih"

"Mir je na obzorju, ni dvoma, da so se zgodile stvari, ki dajejo podlago za upanje, da se bo ta vojna končala, in to precej hitro, vendar je to še vedno upanje, daleč od stoodstotno zanesljivega," je dejal Tusk po pogovorih o Ukrajini, ki so se jih prek video povezave udeležili voditelji ključnih evropskih držav, kanadski premier Mark Carney ter vodilni predstavniki EU in generalni sekretar Nata Mark Rutte.

Putinova rezidenca Novgorod
Novice Kdo v resnici stoji za domnevnim napadom na Putinovo rezidenco?

"Ko rečem, da je mir na obzorju, govorim o prihodnjih tednih, ne o prihodnjih mesecih ali letih. Do januarja se bomo morali vsi poenotiti ... da bi sprejeli odločitve o prihodnosti Ukrajine, prihodnosti tega dela sveta," je še dejal Tusk po poročanju tujih tiskovnih agencij.

Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo na Floridi gostil ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Voditelja sta po srečanju zatrdila, da je bil dosežen velik napredek pri pripravi predloga mirovnega načrta za končanje vojne v Ukrajini. | Foto: Reuters Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo na Floridi gostil ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Voditelja sta po srečanju zatrdila, da je bil dosežen velik napredek pri pripravi predloga mirovnega načrta za končanje vojne v Ukrajini. Foto: Reuters

Razlog za upanje so varnostna jamstva ZDA

Po Tuskovih besedah so varnostna jamstva, ki so jih Kijevu ponudile ZDA, razlog za upanje, da se bo konflikt kmalu končal. Dodal je, da bo mir zahteval tudi kompromise Ukrajine glede ozemeljskih vprašanj, ki bi jih bilo treba potrditi na referendumu, poroča poljska tiskovna agencija PAP.

Vladimir Putin, ruski predsednik
Novice Putin sprejel odločitev: Rusija ne bo upoštevala nikogar

Nemški kancler Merz je potrdil, da so Evropejci in Kanadčani ponovno uskladili svoj pristop glede Ukrajine. "Mirovni proces peljemo naprej. Od vseh, vključno z Rusijo, se zdaj zahtevata preglednost in poštenost," je na družbenem omrežju X zapisal Merz.
Predsednica Evropske komisije von der Leyen pa je na omrežju X sporočila, da so imeli "dober pogovor" o podpori Ukrajini, njeni varnosti in obnovi države.Blaginja svobodne ukrajinske države je navsezadnje v članstvu v EU, je še dejala in dodala, da je to ključno varnostno jamstvo. Članstvo v EU koristi ne le državam, ki se pridružijo, temveč vsej Evropi, kot so pokazale prejšnje širitve. | Foto: Reuters Predsednica Evropske komisije von der Leyen pa je na omrežju X sporočila, da so imeli "dober pogovor" o podpori Ukrajini, njeni varnosti in obnovi države.Blaginja svobodne ukrajinske države je navsezadnje v članstvu v EU, je še dejala in dodala, da je to ključno varnostno jamstvo. Članstvo v EU koristi ne le državam, ki se pridružijo, temveč vsej Evropi, kot so pokazale prejšnje širitve. Foto: Reuters

Današnji pogovori voditeljev so del intenzivnih diplomatskih prizadevanj za končanje vojne v Ukrajini, v katerih imajo pomembno vlogo ZDA.

ruska ladja
Novice Potopljena ruska ladja prevažala dele reaktorja jedrske podmornice

Trump in Zelenski dosegla velik napredek

Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo na Floridi gostil ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Voditelja sta po srečanju zatrdila, da je bil dosežen velik napredek pri pripravi predloga mirovnega načrta za končanje vojne v Ukrajini. Trump je obenem priznal, da določena zahtevna vprašanja ostajajo odprta. Eno od teh je prihodnost regije Donbas.

Donald Tusk Ukrajina Rusija Vojna v Ukrajini
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.