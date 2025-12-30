Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Torek,
30. 12. 2025,
9.15

Osveženo pred

13 minut

hokej Jan Muršak KAC Celovec HK Olimpija IceHL

Torek, 30. 12. 2025, 9.15

13 minut

Liga ICE, 30. december

Olimpija ob slovesu od leta 2025 gosti vodilne, ki so prejeli žalostno novico

Hk Olimpija : Kac Celovec | Olimpija gosti Celovčane. | Foto Domen Jančič

Olimpija gosti Celovčane.

Foto: Domen Jančič

Hokejisti HK Olimpija bodo ob 19.15 začeli zadnjo tekmo leta 2025, na domačem ledu se bodo v derbiju večera pomerili z vodilnim Celovcem. Koroški tabor je v začetku tedna izvedel, da je pri komaj 44 letih umrl nekdanji dolgoletni voznik ekipnega avtobusa Klaus Schellander, ki bi to vlogo ponovno prevzel v prihodnjih tednih.

IceHL: HK Olimpija - Fehervar, Teddy Bear Toss
Sportal Olimpija s petardo prekinila niz porazov, na tivolski led leteli dobrodelni pliški

Ljubljanska ekipa se je v nedeljo z zanesljivo zmago (5:0) nad gosti iz Szekesfehervarja vrnila na zmagovito pot, že zvečer pa jo za konec koledarskega leta čaka zahteven izziv. V Tivoli prihaja vodilno moštvo tekmovanja Celovec. Ta je na zadnjih desetih tekmah le enkrat izgubil, v gosteh pa bo iskal šesto zaporedno zmago.

Ekipi sta v tej sezoni palice prekrižali dvakrat. Obakrat je zmagala gostujoča zasedba. | Foto: Domen Jančič Ekipi sta v tej sezoni palice prekrižali dvakrat. Obakrat je zmagala gostujoča zasedba. Foto: Domen Jančič Kolektiva sta se v tej sezoni srečala dvakrat, vsak ima eno zmago – obakrat je zmagala gostujoča ekipa. Se bo tokrat trend obrnil in bo zmaga ostala doma? Olimpija je trenutno tretja, s tekmo več in 11 točkami manj od večernih gostov. Želja Ljubljančanov je, da bi po rednem delu sezone ostali na tem območju in si morda sami lahko izbrali četrtfinalnega tekmeca.

Člana Celovca sta dva slovenska napadalca, Jan Muršak se je pred dnevi uspešno vrnil v tekmovalni ritem, Luka Gomboc pa zaradi poškodbe ni pripravljen na tekme. 

Koroški kolektiv je v ponedeljek na družbenih omrežjih delil žalostno novico, da je pri komaj 44 letih umrl nekdanji voznik avtobusa Celovčanov Klaus Schellander, ki bi januarja znova prevzel to vlogo.

Drugi Gradec gostuje v Beljaku, Bolzano zmago lovi doma proti Vorarlbergu, prvak Salzburg pa bo zmagoviti niz poskušal nadaljevati pri Innsbrucku. Tako Bolzano kot Salzburg sta le točko za Olimpijo

Ljubljančani bodo v novo leto tekmovalno vstopili v četrtek na Dunaju.

ICEHL, 30. december:

Lestvica:

Preberite še:

Bolzano : HK Olimpija
Sportal Tretji zaporedni poraz Olimpije
Hdd Jesenice : Zell am See
Sportal Jeseničani so se od leta poslovili s tesnim porazom
hokej Jan Muršak KAC Celovec HK Olimpija IceHL
Ne spreglejte
