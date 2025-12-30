Skakalke mini turnejo začenjajo v Garmisch-Partenkirchnu

Smučarske skakalke v Garmisch-Partenkirchnu, kamor se iz Oberstdorfa selijo skakalci, začenjajo tretjo izvedbo turneje dveh večerov. Na prvih dveh izvedbah se je skupne zmage veselila Nika Prevc. Tekmovalke, tudi štiri Slovenke, ob 17.30 čakajo kvalifikacije, tekma na prvem prizorišču bo v sredo. Nato se bodo za zaključek mini nemške turneje preselile v Oberstdorf, kjer bodo tekmovale v četrtek. Že v prihodnji sezoni bodo tudi one tekmovale na novoletni turneji štirih skakalnic.

Začelo se bo s kvalifikacijami ob 17.30 v Garmisch-Partenkirchnu, tekma tam bo na zadnji dan leta 2025, končalo pa se bo v četrtek, 1. januarja 2026, v Oberstdorfu.

Dozdajšnji dve izdaji turneje dveh večerov je dobila najboljša skakalka zadnjih dveh tekmovalnih obdobij Nika Prevc. Lani je v skupnem seštevku turneje za skoraj 20 točk prehitela Norvežanko Eirin Mario Kvandal, v prvi sezoni pa za deset točk Avstrijko Evo Pinkelnig.

Tudi letos Prevc, ki v svetovnem pokalu zaseda drugo mesto, spada v najožji krog favoritinj za skupno zmago mini turneje. Pričakovati gre, da bo njena glavna tekmica vodilna skakalka zime Nozomi Marujama.

Glavni trener slovenske reprezentance Jurij Tepeš bo računal na štiri skakalke: ob Prevc še na Niko Vodan, Katro Komar in Majo Kovačič.

Kvalifikacijsko sito je na turneji zaostreno, saj se na tekmo, na kateri v prvi seriji skačejo v parih, uvrsti najboljših 30 skakalk kvalifikacij. V finale pa jih nato iz prve serije napreduje 20 – zmagovalke 15 parov in pet srečnih poraženk.

Garmisch-Partenkirchen, kvalifikacije:

Spored turneje dveh večerov Garmisch-Partenkirchen (HS142): Torek, 30. december

15.30 trening

17.30 kvalifikacije Sreda, 31. december

13.00 posamična tekma Oberstdorf (HS137): Četrtek, 1. januar

13.00 trening

14.45 kvalifikacije

16.15 posamična tekma



