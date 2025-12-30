Torek, 30. 12. 2025, 10.09
55 minut
Smučarski skoki, Garmisch-Partenkirchen, turneja dveh večerov
Skakalke mini turnejo začenjajo v Garmisch-Partenkirchnu
Smučarske skakalke v Garmisch-Partenkirchnu, kamor se iz Oberstdorfa selijo skakalci, začenjajo tretjo izvedbo turneje dveh večerov. Na prvih dveh izvedbah se je skupne zmage veselila Nika Prevc. Tekmovalke, tudi štiri Slovenke, ob 17.30 čakajo kvalifikacije, tekma na prvem prizorišču bo v sredo. Nato se bodo za zaključek mini nemške turneje preselile v Oberstdorf, kjer bodo tekmovale v četrtek. Že v prihodnji sezoni bodo tudi one tekmovale na novoletni turneji štirih skakalnic.
Začelo se bo s kvalifikacijami ob 17.30 v Garmisch-Partenkirchnu, tekma tam bo na zadnji dan leta 2025, končalo pa se bo v četrtek, 1. januarja 2026, v Oberstdorfu.
Dozdajšnji dve izdaji turneje dveh večerov je dobila najboljša skakalka zadnjih dveh tekmovalnih obdobij Nika Prevc. Lani je v skupnem seštevku turneje za skoraj 20 točk prehitela Norvežanko Eirin Mario Kvandal, v prvi sezoni pa za deset točk Avstrijko Evo Pinkelnig.
Tudi letos Prevc, ki v svetovnem pokalu zaseda drugo mesto, spada v najožji krog favoritinj za skupno zmago mini turneje. Pričakovati gre, da bo njena glavna tekmica vodilna skakalka zime Nozomi Marujama.
Glavni trener slovenske reprezentance Jurij Tepeš bo računal na štiri skakalke: ob Prevc še na Niko Vodan, Katro Komar in Majo Kovačič.
Kvalifikacijsko sito je na turneji zaostreno, saj se na tekmo, na kateri v prvi seriji skačejo v parih, uvrsti najboljših 30 skakalk kvalifikacij. V finale pa jih nato iz prve serije napreduje 20 – zmagovalke 15 parov in pet srečnih poraženk.
Spored turneje dveh večerov
Garmisch-Partenkirchen (HS142):
Torek, 30. december
15.30 trening
17.30 kvalifikacije
Sreda, 31. december
13.00 posamična tekma
Oberstdorf (HS137):
Četrtek, 1. januar
13.00 trening
14.45 kvalifikacije
16.15 posamična tekma
