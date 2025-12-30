Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Torek,
30. 12. 2025,
10.09

Osveženo pred

55 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Garmisch-Partenkirchen Katra Komar Maja Kovačič Nika Vodan Nika Prevc Nika Prevc turneja smučarski skoki

Torek, 30. 12. 2025, 10.09

55 minut

Smučarski skoki, Garmisch-Partenkirchen, turneja dveh večerov

Skakalke mini turnejo začenjajo v Garmisch-Partenkirchnu

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Klingenthal, Nika Prevc | Nika Prevc in tekmice začenjajo turnejo dveh večerov. | Foto Reuters

Nika Prevc in tekmice začenjajo turnejo dveh večerov.

Foto: Reuters

Smučarske skakalke v Garmisch-Partenkirchnu, kamor se iz Oberstdorfa selijo skakalci, začenjajo tretjo izvedbo turneje dveh večerov. Na prvih dveh izvedbah se je skupne zmage veselila Nika Prevc. Tekmovalke, tudi štiri Slovenke, ob 17.30 čakajo kvalifikacije, tekma na prvem prizorišču bo v sredo. Nato se bodo za zaključek mini nemške turneje preselile v Oberstdorf, kjer bodo tekmovale v četrtek. Že v prihodnji sezoni bodo tudi one tekmovale na novoletni turneji štirih skakalnic.

Nico Harrison
Sportal Škandalozno in šokantno 2025, žal tudi v svetu športa
Domen Prevc
Sportal Izjemni Domen Prevc brez konkurence: Upam, da ne bom kaj 'zadžinksal' in to ne bo nekaj posebnega

Začelo se bo s kvalifikacijami ob 17.30 v Garmisch-Partenkirchnu, tekma tam bo na zadnji dan leta 2025, končalo pa se bo v četrtek, 1. januarja 2026, v Oberstdorfu.

Dozdajšnji dve izdaji turneje dveh večerov je dobila najboljša skakalka zadnjih dveh tekmovalnih obdobij Nika Prevc. Lani je v skupnem seštevku turneje za skoraj 20 točk prehitela Norvežanko Eirin Mario Kvandal, v prvi sezoni pa za deset točk Avstrijko Evo Pinkelnig.

Tudi letos Prevc, ki v svetovnem pokalu zaseda drugo mesto, spada v najožji krog favoritinj za skupno zmago mini turneje. Pričakovati gre, da bo njena glavna tekmica vodilna skakalka zime Nozomi Marujama.

Glavni trener slovenske reprezentance Jurij Tepeš bo računal na štiri skakalke: ob Prevc še na Niko Vodan, Katro Komar in Majo Kovačič.

Kvalifikacijsko sito je na turneji zaostreno, saj se na tekmo, na kateri v prvi seriji skačejo v parih, uvrsti najboljših 30 skakalk kvalifikacij. V finale pa jih nato iz prve serije napreduje 20 – zmagovalke 15 parov in pet srečnih poraženk.

Garmisch-Partenkirchen, kvalifikacije:

Spored turneje dveh večerov

Garmisch-Partenkirchen (HS142):

Torek, 30. december
15.30 trening
17.30 kvalifikacije

Sreda, 31. december
13.00 posamična tekma

Oberstdorf (HS137):

Četrtek, 1. januar
13.00 trening
14.45 kvalifikacije
16.15 posamična tekma
 

Preberite še:

angel thumb
Sportal Nika in Domen Prevc steklena angela posodila domačim jasličarjem
Daniel Huber
Sportal Avstrijski šampion pomahal v slovo
Domen Prevc
Sportal Domen Prevc se lahko pridruži bratu Petru in Primožu Peterki, Nemci čakajo že skoraj četrt stoletja
Noriaki Kasai
Sportal Mladostni dinozaver sanja o nastopu na devetih olimpijskih igrah
Katharina Schmid
Sportal Slovita Nemka sporočila: To je moja zadnja sezona
Domen Prevc
Sportal Domen Prevc takoj pokazal mišice in napovedal imenitno turnejo
Garmisch-Partenkirchen Katra Komar Maja Kovačič Nika Vodan Nika Prevc Nika Prevc turneja smučarski skoki
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.