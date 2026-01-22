Zakaj so pri Red Bullu izbrali drugačno pot za Primoža Rogliča

Šef ekipe Red Bull – BORA – hansgrohe Ralph Denk je v pogovoru za špansko Marco ocenil lansko sezono, napovedal, kako se bodo lotili vprašanja hierarhije v ekipi, in še enkrat pojasnil, zakaj Primoža Rogliča niso uvrstili v zasedbo za Dirko po Franciji.

Ralph Denk je v intervjuju za špansko Marco poudaril, da si v ekipi Red Bull – BORA – hansgrohe niso zastavili cilja postati najboljša ekipa na svetu, temveč je njihova ambicija postati najbolj privlačna ekipa v karavani.

"Kaj to pomeni? Dobro dirkati, zmagovati na dirkah in razvijati vrhunske talente, kot so Lorenzo Finn, Giulio Pellizzari, Remco Evenepoel in Florian Lipowitz," je pojasnil.

Foto: Red Bull Content Pool

Pri tem ne skriva, da ima zanj pomembno vlogo tudi element užitka. "Zabava je del igre, morda je celo pomembnejša od gole statistike, a cilj kljub temu ostaja jasen: zmagovati na velikih dirkah," pravi Denk.

Glede izkupička v lanski sezoni je realen. Zaveda se, da jo je v veliki meri zaznamovala izjemna predstava Lipowitza na Dirki po Franciji, kjer je mladi Nemec nepričakovano osvojil skupno tretje mesto in belo majico najboljšega mladega kolesarja. Zadovoljni so bili tudi z nastopi na Vuelti, kjer je za etapno zmago poskrbel Giulio Pellizzari, ki je bil nekaj časa v igri tudi za belo majico, Jai Hindley pa je dirko končal tik pod zmagovalnim odrom na četrtem mestu (Pellizzari je bil skupno šesti). Na klasikah, priznava Denk, ostaja še precej neizkoriščenega potenciala.

Foto: Red Bull Content Pool

V središču pogovora se je pričakovano znašlo vprašanje hierarhije na letošnji Dirki po Franciji. Dokončnih odgovorov Denk za zdaj še ni želel dajati. Spomnil je, da je do začetka Toura še več kot pol leta, in dodal, da se bodo razmerja do takrat najverjetneje izkristalizirala sama od sebe.

Iskanje ravnovesja

Ključna beseda pri sestavi ekipe je ravnovesje. V Red Bullu – BORA – hansgrohe nameravajo na Touru nastopiti z dvema kapetanoma, Evenepoelom in Lipowitzem, kar jim odpira več scenarijev, obenem pa si želijo, da bi bila oba zadovoljna s svojo vlogo v ekipi.

V tej luči so se odločili, da bosta Belgijec in Nemec že v prvem delu sezone večkrat nastopala na istih dirkah, tudi na Dirki po Kataloniji, kjer bo hitro jasno, kako, če sploh, sta med seboj kompatibilna.

Foto: Reuters

Roglič poglavje zase

Posebno poglavje v ekipi ostaja Primož Roglič. Izkušenega Zasavca so se v vodstvu moštva zavestno odločili izpustiti iz zasedbe za Dirko po Franciji, da bi se lahko optimalno pripravil na Vuelto, kjer bo lovil rekordno peto skupno zmago.

Denk je Rogliča označil za izjemno profesionalnega in poudaril, da ima zaradi poznejšega vstopa v kolesarstvo potencial, da na najvišji ravni vztraja dlje kot večina. "Prepričan sem, da lahko osvoji svojo peto Vuelto, a za to potrebuje popolno pripravo. Prav zato smo se odločili, da z njim ne bomo nastopili na Dirki po Franciji. Želimo, da se lahko v celoti osredotoči na Vuelto," je pojasnil.

