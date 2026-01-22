Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Četrtek,
22. 1. 2026,
18.32

Četrtek, 22. 1. 2026, 18.32

Casemiro po koncu sezone zapušča Šeškov Manchester United

STA

Casemiro bo zapustil vrste Manchester Uniteda.

Casemiro bo zapustil vrste Manchester Uniteda.

Foto: Reuters

Brazilski vezist Casemiro bo po koncu sezone zapustil vrste angleškega nogometnega prvoligaša Manchester Uniteda, so sporočili iz kluba, katerega član je tudi slovenski reprezentančni napadalec Benjamin šeško.

Kapetan Brazilije je na Old Trafford prišel leta 2022 iz madridskega Reala za dobrih 70 milijonov evrov in je doslej za rdeče vrage odigral 146 tekem, na katerih je dosegel 21 golov.

"Vedno bom s sabo nosil Manchester United," je dejal Casemiro, petkratni zmagovalec lige prvakov z Realom. "Od prvega dne, ko sem prišel na ta lep stadion, sem čutil strast Old Trafforda in ljubezen, ki jo zdaj delim z navijači tega posebnega kluba. Ni še čas za slovo, še vedno so pred nami štirje meseci ustvarjanja spominov," je dodal 33-letni Brazilec.

Ta je ob Unitedu in Realu v karieri nosil še drese Sao Paula in Porta. Za Brazilijo je doslej zbral 82 nastopov in osem golov.

