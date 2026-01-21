Zlati orel odpihnil meglo: Domen Prevc v Oberstdorf z opomnikom

Ko enkrat odkljukaš zlatega orla, se ti v glavi nekaj premakne, pravi Domen Prevc. V sezoni, v kateri je že spisal pravljico o zmagoslavju na novoletni turneji, ga zdaj čaka nov preizkus. Svetovno prvenstvo v poletih v Oberstdorfu – na letalnici, kjer je že zmagal in ima rekord. Zmagi na Japonskem, kjer se je družil z Rjojujem Kobajašijem in v živo videl, kakšna legenda je Noriaki Kasai, sta ga spet postavili na ustaljene tirnice, čeprav je dobil tudi opomnik.

Japonska je bila tokrat za vas več kot postaja svetovnega pokala, kjer ste skočili do dveh novih velikih zmag. Deželo vzhajajočega sonca ste okusili tudi nekoliko drugače. Prej ste šli tja. Zakaj?

Iz Zakopan sem šel takoj na Japonsko, ker je bilo manj potovanja. V ponedeljek sem lepo prespal v hotelu na Dunaju. Z Dunaja sem letel v Tajpej in nato v Saporo. V torek ob 12. uri sem bil že v Saporu. Popoldne sem imel čas zase in malce kondicijskega treninga. Hitro je minilo. Glava si je spočila, da ni bilo preveč stvari. Ko si na Japonskem, je časovna razlika. Ljudje malce težje dostopajo do tebe, manj si dosegljiv. Nimaš toliko dela z opremo, ker si tam in ni dodatnega dela. Glava si lahko predvsem spočije. Konec tedna pa je bil po televiziji.

Ste se v prostem času kaj družili z Rjojujem Kobajašijem, kot ste nakazali pred odhodom na Japonsko?

V soboto sva šla na večerjo. Enkrat pred tem smo šli z Naokijem. Bolje je iti z domačini, ker je vse zelo drugače. Tega sicer ne doživiš.

Domen Prevc je iz Japonske pripotoval z dvema zmagama. Foto: Aleš Fevžer

Kakšen zvezdnik je Rjoju doma? Ga ustavljajo? So tudi vas ustavljali?

Japonci so zelo veliki ljubitelji smučarskih skokov. Novinarska konferenca je kar nora. Ko sva šla na večerjo, so ga prepoznavali, ima prednosti v restavraciji. Po drugi strani se mi kar malce smili. Ko je bilo tekme ob 17. uri konec, je imel novinarsko konferenco do 18. ure, nato še en intervju. Ob 20. uri sva bila dogovorjena za večerjo, pa je še na to zamudil. Potem je rekel, da ima ob 21.30 še nekaj.

Zanimivo pa je to, kako priljubljen je Noriaki Kasai. Ne glede na to, kako zelo priljubljen je Rjoju, je Kasai še vedno bolj.

Kako ste doživeli obe tekmi? Zagotovo ste uživali, saj ste se vrnili na zmagovalne tirnice in vknjižili dve zmagi.

Konec tedna se mi je zelo lepo izšlo, zlasti v soboto. Drugi skok sem dobro opravil. V nedeljo sem se zelo dobro počutil. Suveren sem bil. Malce grenkega priokusa je bilo pri drugem skoku. V položaju, v katerem sem, si rečem, da se je moralo to zgoditi. Zdaj prihaja Oberstdorf, tam bom moral biti potrpežljiv. Opomnik je bil, da ne smem iti preveč samozavestno, da moram biti malce bolj konservativen in paziti na svoje prioritete. Da pripravim sebe, opremo, da bo vse v redu.

Ko enkrat osvojiš zlatega orla, preostalo postane bolj preprosto.

Kaj ste postorili na zadnjem treningu pred odhodom v Oberstdorf?

Trening sem imel. Najprej sem imel dopinško kontrolo, potem sem šel v šivalnico, na trening, se odpeljal v Lesce po dres, potem nazaj v šivalnico, nato še na novinarsko konferenco. Proces mora biti. Red moraš ohranjati. Primarno je treba poskrbeti, da si uspešen.

V Oberstdorf prihajate kot najboljši v svetovnem pokalu. Povrhu vsega ste odličen letalec. Ali je zaradi tega prisoten pritisk po dobrem dosežku, medalji?

Pritisk in pričakovanja so. Ko enkrat osvojiš zlatega orla, ko ti to uspe, preostalo postane bolj preprosto. Znaš se prilagoditi, poznaš sprožilce pri sebi, nadgrajuješ se. Paziti moraš predvsem na to, da ostajaš skromen, ponižen. Da te ne prevzame. Za vogalom te lahko čaka presenečenje in te zelo hitro spravi na realna tla. Moraš biti pozoren, miren, ostati takšen, kot si.

Osredotočenost je na prvem mestu, poudarja Domen. Foto: Guliverimage

Kakšno mnenje oziroma spomine imate na letalnico Heini Klopfer v Oberstdorfu, kjer bo od petka potekal boj za medalje na svetovnem prvenstvu v poletih? Vendarle ste tam že zmagali in ste z 242,5 metra tudi lastnik rekorda letalnice.

Tam sem opravljal prve polete. Lahko je zelo všečna, zanimiva. Tam ni bilo presežkov. Specifična, posebna je. Potrpežljiv moraš biti, zlasti v radiusu. Zanimiva parabola je. Lahko te hitro udariti, če narediš kakšno napako. Po svoje je posebna.

Koliko pa je v podzavesti veliki kristalni globus, glede na to, da vam gre tako dobro? Enajst tekem pred koncem imate 467 točk prednosti pred Rjojujem Kobajašijem.

Vsake toliko časa pride v misli, tako kot tudi točke. A na koncu sem osredotočen na odskočno mizo, na svoje naloge. Če naredim primerjavo z zlatim orlom. V Bischofshofnu je orel že prišel v glavo in mi delal meglo pri nalogah. Za to, da bi mi jo globus, je še prezgodaj. Nimam ovir v glavi.