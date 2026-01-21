Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Po padcu sezono končal tudi Anže Gartner

Anže Gartner | Anže Gartner se je poškodoval. | Foto Reuters

Anže Gartner se je poškodoval.

Foto: Reuters

Seznam poškodovanih slovenskih smučarjev je daljši še za eno ime. Kot so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije, se je v nedeljo na ogrevanju pred tekmo za evropski pokal v avstrijskem Pass Thurnu poškodoval Anže Gartner, ki si je ob padcu zlomil desno dlančnico in počil skočnico levega gležnja, tako da je sezona zanj že končana.

"Žal vam sporočamo slabo novico," so zapisali pri Smučarski zvezi Slovenije. Slovenski smučar Anže Gartner se je v nedeljo, 18. januarja, ob padcu poškodoval na ogrevanju pred tekmo za evropski pokal v avstrijskem Pass Thurnu. Po pregledu v UKC Ljubljana so ugotovili, da gre za zlom pete dlančnice desne roke in počeno skočnico levega gležnja.

Tekmovalna sezona je na žalost zanj končana, saj bo potrebno večtedensko okrevanje. "Med okrevanjem bo v domači oskrbi, kjer ga čaka rehabilitacija," so še sporočili iz SZS.

25-letni Gartner je do zdaj le trikrat nastopil v svetovnem pokalu, in sicer na tekmah v Kranjski Gori, tudi lani na veleslalomu v začetku marca, a se še ni prebil v drugo vožnjo. Lani je nastopil tudi na svetovnem prvenstvu na mešani paralelni ekipni preizkušnji, in sicer skupaj z Martinom Čatrom, Niko Tomšič in Tajo Prešern, ekipa pa je izpadla že v osmini finala. 

Seznam poškodovanih v že tako precej okrnjeni slovenski reprezentanci se tako le daljša in daljša. Poleg Gartnerja sta poškodovana tudi Nejc Naraločnik in Rok Ažnoh. V ženski konkurenci sta sezono že sklenili Andreja Slokar in Neja Dvornik.

Slovenijo bo na bližajočih se olimpijskih igrah v alpskem smučanju zastopalo osem smučarjev. V ženski konkurenci Ana Bucik Jogan, Ilka Štuhec, Lila Lapanja, Nika Tomšič in Caterina Sinigoi, v moški pa Miha Hrobat, Žan Kranjec in Martin Čater.

