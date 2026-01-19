Naključje: srečanje slovenskih zmagovalcev na istanbulskem letališču

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Toni Mulec Simon Marčič | Na poti z Japonske in iz Savske Arabije so se na istanbulskem letališču križale poti slovenskih orlov in puščavskih lisjakov.

Na poti z Japonske in iz Savske Arabije so se na istanbulskem letališču križale poti slovenskih orlov in puščavskih lisjakov.

Na istanbulskem letališču, kjer se nenehni pretok potnikov prepleta z vonjem po turški kavi, je prišlo do povsem nepričakovanega slovenskega trenutka. Med vračanjem z različnih koncev sveta so se na istem mestu znašli slovenski smučarski skakalci, ki so leteli z Japonske, in slovenska motociklistična dirkača, ki sta se vračala s puščavskih etap relija Dakar v Savdski Arabiji.

V eni od čakalnic so se znašli slovenski orli z Domnom Prevcem na čelu, ki jih že čez nekaj dni v Oberstdorfu čaka svetovno prvenstvo v poletih (23. do 25. 1.), in slovenska dirkača Toni Mulec in Simon Marčič, ki sta pravkar odpeljala reli Dakar, dirko,  ki slovi kot najzahtevnejši vzdržljivostni reli na svetu, znan po ekstremnih razmerah, dolgi tradiciji in izjemni fizični ter psihični zahtevnosti za tekmovalce.

prevc marčič | Foto: Instagram Foto: Instagram

Mulec, ki je bil še posebej nasmejan – z Dakarja se vrača z devetim mestom na letošnji izvedbi relija Dakar in zmago v svojem razredu reli 2, kar je eden največjih mejnikov slovenskega vzdržljivostnega motošporta –, ima danes ob 17. uri v domačem Legnu v Šmartnem pri Slovenj Gradcu slavnostni sprejem.

Drugi slovenski udeleženec Marčič je po težavah sredi dirke in poškodbi kolena nekaj etap izpustil, zato ni več mogel tekmovati v seštevku dirke. V zadnji etapi je zasedel 39. mesto.

Toni Mulec Simon Marčič Domen Prevc Domen Prevc
