Argentinec Luciano Benavides (KTM) je zmagal na reliju Dakar 2026 v motociklistični konkurenci po napeti zadnji, 13. etapi, ki jo je dobil Španec Edgar Canet (KTM). Benavides je do zmage prišel z drugim mestom v zadnji etapi in s prvega mesta zrinil Američana Rickyja Brabca. Toni Mulec je v skupni razvrstitvi zasedel končno deveto mesto, kar je najboljši slovenski dosežek v zgodovini. Presegel je 11. mesto Mirana Stanovnika iz leta 2011. Obenem je Korošec zmagal v razredu rally2.

Luciano Benavides Foto: Reuters Ricky Brabec je po letih 2020 in 2024 napadal tretjo skupno zmago na Dakarju, na zadnji etapi letošnje dirke pa zmago izgubil zaradi navigacijske napake. Na desetem mestu je v zadnji etapi zaostal skoraj tri minute in pol ter 30-letnemu Lucianu Benavidesu ob devetem nastopu odprl pot do prve zmage. Španec Tosha Schareina je osvojil tretje mesto tako v etapi kot v skupnem seštevku. Ob prihodu v cilj 50. relija Dakarja je mlajši od bratov Benavides - njegov starejši brat Kevin je Dakar z ekipo osvojil v letih 2021 in 2023.

Povsem drugačno vzdušje je bilo pri ekipi Honda, kjer se je Američan dolgo držal za glavo. Izgubil je nemogoče, saj je bila etapa dolga le 105 km in skupna zmaga je bila vsaj na papirju le še formalnost. Po podatkih organizatorja je Brabec storil napako tik pred koncem, pri 98. kilometru hitrostne preizkušnje, sedem kilometrov pred ciljem.

Benavides je to izkoristil, ga v zaključnem sprintu prehitel in zmagal z najmanjšo razliko v zgodovini Dakarja. Rekord je od leta 2023 držal njegov brat Kevin Benavides, ki je zmagal s 45 sekundami prednosti pred Tobyjem Priceom. "O tem trenutku sem sanjal vse življenje," je zmagovalec povedal na stopničkah. "Še včeraj se je zdelo nemogoče, a ves čas sem imel občutek, da se lahko zgodi. Danes je Ricky izbral napačno pot, jaz pa pravo."

Benavides, ki je dobil tri etape (5., 7. in 8.), je pred to 48. izvedbo legendarnega relija veljal za avtsajderja.

Mulec zmagovalec v razredu rally2

Toni Mulec Foto: RallyZone Z devetim mestom v skupni razvrstitvi je navdušil Toni Mulec. Še noben Slovenec v skoraj 50-letni zgodovini te dirke ni bil tako visoko, niti Miran Stanovnik, ki je na Dakarju nastopil kar 18-krat in bil najboljši 11. leta 2011. V zaključni etapi je bil Korošec 16., v razredu rally2 pa je dirko končal skupno na prvem mestu. "Ne morem verjeti, da sem zmagal Dakar v rally2 kategoriji. O tem sem dolgo sanjal," je bil navdušen Mulec. "Hvala vsem, ki ste me od doma podpirali. Hvala vsem, ki ste pomagali moji družini. En mesec pred Dakarjem smo imeli požar doma. Ta zmaga je posvečena vsem, ki ste nam pomagali."

Toni Mulec Foto: RallyZone "Zadnjih par dni je bilo zame izjemno stresnih, še posebej zadnja noč, zadnji dan, zadnjih 100 kilometrov … Teh občutkov sploh ne znam opisati. Nekako sem se uspel zbrati in ostati miren." Pred zadnjo etapo je čutil ogromno pritiska in že po dobrem kilometru skoraj doživel padec. "Poletel sem po zraku, lovil motor in komaj ostal na kolesih. Nor začetek. Takrat je bil srčni utrip res čisto na meji. Edina želja, ki sem jo imel, je bila: ostani na kolesih, navigiraj, navigiraj, navigiraj, vozi kilometer za kilometrom, zdrži, zdrži, zdrži. In ti kilometri so se res vlekli, čeprav jih je bilo samo 100."

Simon Marčič je v zadnji etapi zasedel 39. mesto.

Al Atijah šestič zmagovalec med avtomobilisti

Med avtomobilisti je zmago potrdil Katarec Nasser Al Atijah, bržkone najbolj vsestranski športnik na Dakar, saj je med drugim dobitnik bronaste olimpijske kolajne v Londonu 2012 v streljanju na glinaste golobe.

Nasser Al Atijah Foto: Reuters

Katarec z Dacio se je veselil že svoje šeste zmage na tem tekmovanju po letih 2011, 2015, 2019, 2020 in 2023. V soboto je le še nadzoroval tekmece in si pred Špancem Nanijem Romo (Ford) privozil 9:42 minute prednosti v končnem seštevku. Etapo je dobil Šved Matthias Ekström (Ford), ki je v skupnem seštevku končal na tretjem mestu.