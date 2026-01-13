Sanders skočil na vrh, Mulec ostaja med najboljših deset

Lanski zmagovalec med motociklisti Avstralec Daniel Sanders (KTM) je z drugim mestom znova prevzel vodstvo v skupnem seštevku relija Dakar 2026 v Savdski Arabiji. Etapno zmago je moral danes prepustiti svojemu tekmecu pri Hondi, Špancu Toshi Schareini. Toni Mulec je zasedel 20. mesto, skupaj pa je deseti.

Argentinec Luciano Benavides (KTM), ki je jutro začel kot vodilni v skupnem seštevku z desetimi sekundami prednosti, je maratonsko etapo končal na sedmem mestu in zdrsnil na tretje mesto skupnega seštevka, za Američanom Rickyjem Brabcem (Honda) in Sandersom.

"Zelo zahrbtna etapa," francoska tiskovna agencija AFP povzema izjavo Benavidesa za spletno stran prirediteljev. Argentinec pa je priznal tudi, da je v sipinah naredil navigacijsko napako.

Tosha Schareina je 410 km zmogel v treh urah 45 minutah in 42 sekundah ter Daniela Sandersa in Brabca potisnil na drugo oziroma tretje mesto.

Toni Mulec je v 9. etapi zasedel 20. mesto. Foto: RallyZone

Toni Mulec danes ni pokazal predstave, ki ga je krasila minule dni. Za Špancem je zaostal dobrih 25 minut in zasedel 20. mesto. Skupno pa je obdržal mesto na robu elitne deseterice. Drugi slovenski predstavnik na dirki Simon Marčič je bil danes 64.