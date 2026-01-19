Norija v Legnu: veličasten sprejem za Tonija Mulca #video

V ponedeljek opoldne se je v domovino vrnil naš dakarski junak Toni Mulec. Na svojem četrtem nastopu na najtežji dirki na svetu je zmagal v kategoriji rally2 in bil deveti med vsemi motoristi, s čimer je izboljšal najboljšo slovensko uvrstitev v zgodovini, 11. mesto Mirana Stanovnika. Pozno popoldne so mu v domači vasi, ki so jo že po njegovem prvem nastopu preimenovali v dakarsko vas, pripravili bučen sprejem.

Toni Mulec Foto: Reuters Toniju Mulcu so domačini v Legnu nad Koroškem pripravili bučen sprejem z motorji, gasilskimi vozili in motornimi žagami. Najprej ga je gasilska kolona pospremila od Turiške vasi do gasilskega doma v Legnu, kjer se je začel osrednji del slovesnosti od enem največjih slovenskih motošportnih dosežkov. "Ne morem verjeti, da sem zmagal Dakar v rally2 kategoriji. O tem sem dolgo sanjal," je dejal po sobotnem zaključku dirke. Zdaj, ko je spet doma, je dojel, za kako veliko stvar gre in koliko ljudem toliko pomeni ta zmaga.

Zmago je Mulec poklonil vsem, ki so pomagali in še pomagajo njegovi družini ob novembrski tragediji, ko je pogorela žaga Mulec, s katero se preživljajo starša in brat. "Hvala vsem, ki ste me od doma podpirali. Hvala vsem, ki ste pomagali moji družini. En mesec pred Dakarjem smo imeli požar doma. Ta zmaga je posvečena vsem, ki ste nam pomagali." Prav zato je bilo za Tonija in njegove bližnje na tokratnem sprejemu vse samo še bolj čustveno.

"Ni lepšega, kot pogledati vse te ljudi, ki so nam pomagali. Noro, koliko je ljudi tu, koliko je prišlo motoristov. Zelo vesel sem in počaščen," nam je prežet s čustvi povedal Toni Mulec, ko smo ga za izjavo ujeli obkroženi z več kot 200 ljudmi. Najbolj ponosna sta bila Irena in Darko Mulec, njegova starša, ki sta novembra izgubila večji objekt na družinski žagi. "Stojimo na našem pogorišču. Sem zelo vesel, da sem s to zmago nekaj dal domačim in vsem tem ljudem, ki so nam stali ob strani in nam pomagali v težkih trenutkih. Samo hvala je premalo. A trenutno lahko rečem samo hvala," je povedal Mulec.

Tako za Tonija kot z njegova starša so bile zadnje etape Dakarja zelo stresne, ko je bilo jasno, da se bori za zmago v razredu rally2. "Zadnjih nekaj dni je bilo veliko pritiska. Daljše etape še niso bile tako težke, a zadnja 100-kilometrska etapa je bila najtežja. Vse je bilo usmerjeno v mene. Vedel sem, da nam bo organizator skušal dati nekaj pasti, kar je tudi naredil. Teren je bil težak, navigacija je bila težja. Vsi smo upali, da bo zadnji dan lažji, a je bil navigacijsko skoraj najtežji. Bila je zelo stresna etapa." Še oče Darko je dejal, da se je zadnji dan bal, da bo sin padel in se poškodoval.

Toni Mulec Foto: Matej Podgoršek

Mulec z družino Foto: Matej Podgoršek

Sprejem na Brniku. Foto: Aleš Fevžer