"Nisem pričakoval, da bo tako težka trasa, pa tudi sama navigacija" #video

"Prvi teden je bil zelo naporen. Nisem pričakoval, da bo tako težka trasa, pa tudi sama navigacija. Praktično imamo na vsakih 500 metrov nov zapis. To pomeni, da moramo veliko časa imeti oči na navigaciji in ne na sami trasi," je o največjem izzivu prvega tedna relija Dakar v video izjavi za Siol Sportal povedal Toni Mulec, ki po šestih etapah zaseda skupno 11. mesto in drugo v razredu rally2. "Nisem si mislil, da bo tako težka navigacija, da bo tako težak teren, tako različen teren. Ampak ja, to je Dakar."

Toni Mulec je po šestih etapah Dakarja drugi v konkurenci netovarniških voznikov (rally2). Foto: RallyZone "Moj moto? Pozitiva, druge ni!" Tako vselej govori Toni Mulec. In po prvem tednu relija Dakar ima precej razlogov. Nasmiha se mu najboljša uvrstitev doslej. Po šestih etapah je na 11. mestu v skupni razvrstitvi in drugi v razredu rally2. Lansko dirko je Korošec končal skupno 13. in četrti v rally2 (netovarniški vozniki). Po prosti soboti ga čaka še sedem etap, še več kot 4.000 kilometrov. V prvih treh dneh se je precej lovil z navigacijo, v naslednjih pa dosegal vse boljše izide. Na petkovi šesti etapi je bil celo šesti v skupni razvrstitvi.

Kaj je bilo prvi teden najlepše in kaj najtežje

Toni Mulec je najbolj užival v petek na sipinah. Foto: RallyZone "Najlepše je bilo v petek, ko sva z Američanom Skylerjem Howesom skupaj odpeljala skoraj pol etape. Zelo sva uživala v sipinah. Če imaš enega tekmovalca pred sabo, veliko bolje veš, kaj te čaka za sipino. Malo se lahko tudi izmenjuješ. Imela sva res veliko lepih trenutkov: skakanje na sipinah, navigiranje okoli sipin, pa poln gas med samimi sipinami," je v izjavi za Siol Sportal najlepše trenutke prvega tedna Dakarja opisal Korošec. "Moram reči, da sem imel drugi del etape kar nasmeh na obrazu pod čelado."

Drugače je bilo na uvodnih etapah, po eni od njih je celo dejal, da se še nikoli ni v puščavi počutil tako izgubljenega. "Ni šlo vse po načrtih. Naredil sem veliko napak v navigaciji, kar se mi zdi normalno, saj tega nimam toliko možnosti treninga. Tudi na sam motor sem se moral privaditi, saj je povsem nov moder, z novimi nastavitvami. Ampak z dnevi se učim, z dnevi se izboljšujem. V zadnjih nekaj dneh sem naredil veliko manj navigacijskih napak in posledično so tudi rezultati boljši. Več kot posvečaš časa navigaciji in mogoče malo bolj spustiš tempo, si na koncu hitrejši. Saj narediš manj napak v navigaciji. Vsaka napaka, ki jo narediš, ko se ustaviš, pomeni izgubo nekaj minut." Zato je to njegov cilj drugega tedna dirke: čim manj napak.

Poglejte še Tonijevo izjavo, kaj pričakuje v drugem tednu Dakarja: