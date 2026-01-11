Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Toni Mulec napredoval med deset najboljših

Toni Mulec Dakar 2026 | Toni Mulec pričakuje v ponedeljek zelo naporno etapo. | Foto RallyZone

Toni Mulec pričakuje v ponedeljek zelo naporno etapo.

Foto: RallyZone

Po dnevu premora se je v Savdski Arabiji nadaljeval reli Dakar. Toni Mulec je v 7. etapi zasedel 12. mesto, tako da je v skupnem seštevku napredoval med deset najboljših motociklistov, Simon Marčič pa je izkoristil dodaten dan za sanacijo poškodbe kolena in bo reli nadaljeval v kategoriji Experience, kjer se tekmovalci potegujejo le za etapne zmage.

"Danes sem imel en malo večji padec v rečni strugi. Na mestu, kjer voda odnese podlago, sem kar poletel po zraku. Ampak še preden sem se dobro ustavil, sem bil že nazaj na motorju. Najbolj pomembno je, da nisem poškodoval ne sebe ne motorja. Danes razlike v etapi niso bile velike, dirkači smo končali dosti skupaj. Bolj naporen dan nas čaka v ponedeljek. Zdi se mi, da se bo tempo v nadaljevanju dirke malo umiril, še vedno pa je treba voziti pametno, imeti oči na pecljih, delati čim manj napak in se pripeljati do cilja brez težav," je po etapi sporočil Toni Mulec.

Simon Marčič si je v petek poškodoval koleno. | Foto: Cristiano Barni Simon Marčič si je v petek poškodoval koleno. Foto: Cristiano Barni

Iz Savdske Arabije se je danes oglasil tudi Simon Marčič. "V petek sem na približno 70 kilometru v eni izmed globokih kolesnic zapel in obrnilo mi je koleno. Natrgal sem stranske vezi. Sedaj imam možnost, da izpustim dve etapi in se vrnem v 9. etapi. V vsakem primeru ne morem več tekmovati za uvrstitev v skupnem seštevku."

Med motociklisti je bil najhitrejši Argentinec Luciano Benavides, v vodstvu ostaja Avstralec Daniel Sanders, med avtomobilisti pa Šved Mattias Ekström, ki v skupnem seštevku ostaja na drugem mestu za Nasserjem Al-Attiyahom iz Katarja.

Toni Mulec Simon Marčič reli Dakar 2026 Dakar
