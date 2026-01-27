Hemoroidi niso tabu, ampak pogosta težava

Ste vedeli, da hemoroidi niso bolezen, temveč normalna anatomska struktura, ki jo imamo vsi? Gre za žilne blazinice v zadnjiku, ki pomagajo pri zadrževanju blata in vetrov. Težave nastanejo, ko se zaradi dolgotrajnega sedenja, nezdrave prehrane, premalo gibanja ali pogostega napenjanja povečajo in vnamejo.

Zato se s hemoroidi danes ne srečujejo le starejši. Pogosti so tudi pri mlajših odraslih, zlasti pri študentih, kjer k težavam prispevajo dolge ure sedenja ob učenju, neredni obroki, hitra prehrana, alkohol in premalo gibanja. Prav tako so pogosta težava pri pisarniških delavcih, kolesarjih in vseh, ki redno dvigujejo težka bremena. Ker so zelo razširjeni, jih pogosto jemljemo prelahkotno, čeprav se lahko brez pravočasnega ukrepanja sčasoma poslabšajo.

Zakaj kreme pogosto niso dovolj

Kljub pogostosti hemoroidov o njih še vedno neradi govorimo. Mnogi jih dojemajo kot nekaj sramotnega ali nepomembnega, zato z zdravljenjem odlašajo ali se lotevajo težav po svoje. Najpogosteje posežejo po kremah in mazilih, ki lahko začasno omilijo bolečino ali srbenje, ne odpravijo pa vzroka težav.

Hemoroidi so žilna bolezen, podobna krčnim žilam, zato zgolj lokalna pomoč pogosto ni dovolj. Brez ustreznega zdravljenja se lahko vnetje stopnjuje, simptomi trajajo dlje, tveganje za zaplete pa se poveča.

Niso vse težave hemoroidi Pomembno je poudariti, da niso vse težave v predelu zadnjika nujno hemoroidi. Ljudje pogosto vsako bolečino, srbenje ali krvavitev samodejno pripišejo tej bolezni, kar je lahko zavajajoče. Krvavitev iz zadnjika je lahko tudi znak resnejših obolenj, zato je v takem primeru obisk zdravnika nujen. Pravilna diagnoza je ključna, saj omogoča varno in učinkovito zdravljenje ter preprečuje, da bi spregledali druge vzroke težav.

Celostno zdravljenje prinaša boljše rezultate

Ko je diagnoza postavljena, je pomembno, da zdravljenje ni usmerjeno le v lajšanje simptomov, temveč tudi v vzrok težav. Poleg nefarmakoloških ukrepov, kot so prilagoditev prehrane, več gibanja in preprečevanje zaprtja, ima pomembno vlogo tudi sistemsko zdravljenje, ki deluje neposredno na vneto žilno tkivo.

Prav takšen celosten pristop lahko skrajša trajanje težav, zmanjša bolečino, krvavitve in tveganje za zaplete.

Detralex – zdravljenje, ki deluje od znotraj

Pri zdravljenju simptomov hemoroidalne bolezni se pogosto uporablja Detralex, priročno venoaktivno zdravilo v obliki tablet, ki deluje tam, kjer težava dejansko nastane – v razširjenih in vnetih venah. Pri hemoroidalnem sindromu se namreč vene v predelu zadnjika razširijo in vnamejo, kar vodi v bolečino, srbenje, občutek pritiska ter krvavitev. Detralex deluje sistemsko, saj vpliva neposredno na žilno steno, izboljšuje tonus ven in prispeva k boljšemu pretoku krvi.

Zaradi takšnega delovanja lahko hitro doseže izvor težave ter učinkovito zmanjša trajanje in intenzivnost akutnega hemoroidalnega sindroma. Vsebuje kombinacijo flavonoidov, ki zmanjšujejo vnetje in pomagajo ublažiti značilne simptome hemoroidalne bolezni, kot so bolečina, srbenje, krvavitev ter neprijeten občutek nepopolnega izpraznjenja črevesa.

Detralex je na voljo tudi v posebej prilagojenem pakiranju po 36 tablet, namenjenem enotedenskemu zdravljenju akutnega hemoroidalnega sindroma. Priporočena shema jemanja v tem obdobju predvideva intenzivnejše zdravljenje v prvih dneh, ki mu sledi postopno zmanjšanje odmerka v nadaljevanju tedna. Takšen pristop omogoča hitro umirjanje simptomov v akutni fazi ter podporo okrevanju v naslednjih dneh.

Sama narava simptomov hemoroidalne bolezni marsikoga odvrača od tega, da bi pravočasno poiskal pomoč. Detralex ponuja možnost enostavne uporabe zdravila brez recepta, ki ne lajša le simptomov, temveč deluje tudi na njihov vzrok, zato lahko posamezniku pomaga, da se hitreje vrne k svojim vsakodnevnim dejavnostim. Kljub temu pa velja poudariti, da je ob pojavu krvavitve iz zadnjika vedno priporočljiv posvet z zdravnikom, saj je treba izključiti druge morebitne vzroke težav.

Težav ni treba prenašati

Težave s hemoroidi so pogoste, a to še ne pomeni, da jih je treba prenašati ali ignorirati. Pravočasno ukrepanje lahko bistveno skrajša trajanje simptomov in prepreči njihovo poslabšanje. Ob prvih znakih je smiselno poiskati nasvet farmacevta ali osebnega zdravnika ter se odločiti za zdravljenje, ki deluje celostno in cilja na vzrok težav. Pomembno je tudi, da ob pojavu krvavitve iz zadnjika ne odlašamo z obiskom zdravnika.

