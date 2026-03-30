V tretji izdaji za 225 milijonov evrov ljudskih obveznic

Slovenija bo v četrtek v okviru tretje izdaje izdala za 225 milijonov evrov t. i. ljudskih obveznic. Vpis je bil nekaj manjši kot lani in predlani, ko jih je država izdala v skupnem obsegu 261 oz. 250 milijonov evrov. Novo izdajo na ministrstvu za finance načrtujejo naslednje leto, je povedala državna sekretarka Nikolina Prah.

Vpisovanje tretje izdaje t. i. ljudskih obveznic, namenjenih fizičnim osebam s prebivališčem v Sloveniji, tokrat prvič tudi mladoletnim, je na okoli 450 vpisnih mestih po državi potekalo od 16. do 27. marca. V tem času jih je vpisalo 6.893 državljanov, je v današnji izjavi za medije v Ljubljani povedala državna sekretarka na finančnem ministrstvu Nikolina Prah.

Izdajo je označila za uspešno. "Cilj vseh treh izdaj je predvsem v krepitvi slovenskega kapitalskega trga skozi ponudbo instrumenta, ki je alternativa hrambi prihrankov na bančnih računih, ki so lahko slabo obrestovani ali celo neobrestovani," je povedala. Dodatno se s tem spodbuja finančno opismenjevanje.

Od skupnega zneska izdaje so državljani vpisali za 210 milijonov evrov obveznic, preostalih 15 milijonov evrov pa so dodelili OTP banki kot uradnemu vzdrževalcu likvidnosti zakladnih menic in državnih obveznic. Na Ljubljanski borzi bo torej mogoče to državno obveznico v vsakem času kupiti oziroma prodati.

Prvič možnost vpisa na individualne naložbene račune

Poleg vpisa obveznic na trgovalne račune so imeli vlagatelji tokrat prvič možnost vpisa tudi na individualne naložbene račune, ki so kot nova oblika varčevanja zaživeli v začetku marca. "V okviru prve in druge izdaje ljudskih obveznic je bilo na novo odprtih približno 8.600 trgovalnih računov. Letos je bilo skupaj odprtih 3.210 novih računov, od tega 1.256 individualnih naložbenih računov, na katere so vpisali tudi ljudske obveznice," je povedala Prah.

Država bo nove obveznice izdala v četrtek, 2. aprila. S triletnimi obveznicami s triodstotno obrestno mero se bo nato v torek, 7. aprila, začelo trgovati na Ljubljanski borzi in jih bo lahko kupil kdorkoli.

Obrestna mera v višini treh odstotkov pomeni, da bo vlagatelj v primeru vpisa za deset tisoč evrov obveznic vsako leto prejel 300 evrov obresti, v treh letih torej skupaj 900 evrov. Obresti se bodo izplačevale vsako leto 2. aprila, prvič 2. aprila 2027. Glavnica se bo nato izplačala ob zapadlosti obveznic 2. aprila 2029.

Obrestno mero zvišali na tri odstotke

Obrestno mero so sprva na finančnem ministrstvu določili pri 2,6 odstotka in jo nato 24. marca, ko je postopek vpisovanja že stekel, zaradi spremenjenih razmer na dolžniških kapitalskih trgih zvišali na tri odstotke. Prah je zagotovila, da bo triodstotna obrestna mera veljala tudi za tiste vlagatelje, ki so obveznice vpisali pred tem datumom.

Četrto izdajo ljudskih obveznic je napovedala v letu 2027. Ob tem je spomnila, da bodo takrat zapadle v izplačilo obveznice iz prve izdaje leta 2024. Ti vlagatelji bodo torej prihodnje leto prejeli vrnjeno svojo vplačano glavnico, s čimer se jim po njenih besedah ponuja priložnost za reinvestiranje.