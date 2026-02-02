Huda nesreča na avtocesti pri Šentilju, vnel se je požar

S Policijske uprave Maribor sporočajo, da se je na avtocesti A1 pri Šentilju zgodila huda prometna nesreča. V smeri proti Avstriji je avtocesta za promet zaprta.

Voznik tovornega vozila naj bi po prvih informacijah policije trčil v tovorno vozilo pred seboj, to pa v tretje. V trčenju je zagorelo, gasilci na kraju še intervenirajo. Dva voznika tovornih vozil so odpeljali v bolnišnico, tretji po doslej znanih informacijah ni poškodovan.

Štajerska avtocesta je zaradi odstranjevanja gorečega tovornjaka med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji zaprta, proti Mariboru promet poteka po enem pasu.

Nastal je daljši zastoj, občasno zaradi varnosti zapirajo predora Vodole in Malečnik. Promet proti Avstriji je preusmerjen na regionalno cesto na krožišču Pesnica.