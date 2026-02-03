Slovenski NGEN s 50-milijonsko naložbo vstopa na latvijski trg

Slovensko energetsko podjetje NGEN Group vstopa na latvijski trg z naložbo v baterijski hranilnik energije, ki bo prvi v baltskih državah zgrajen s Teslino tehnologijo. Projekt v vrednosti do 50 milijonov evrov bo pomembno okrepil zanesljivost latvijskega elektroenergetskega sistema.

Slovensko podjetje NGEN Group je napovedalo vstop na latvijski trg, kjer bo prek hčerinske družbe Liepāja ESS razvilo samostojni baterijski hranilnik energije z močjo 100 megavatov in kapaciteto do 200 megavatnih ur.

Prvi tak projekt na Baltiku

Objekt bo stal v župniji Grobina na jugu Latvije, ob razdelilni postaji Grobina. Po navedbah latvijske agencije za investicije in razvoj (LIAA) gre za naložbo v višini do 50 milijonov evrov. Projekt bo prvi te vrste v baltskih državah, ki bo uporabljal Teslino tehnologijo, hkrati pa bo neposredno priključen na prenosno omrežje operaterja Augstsprieguma tīkls.

Latvijski minister za gospodarstvo Viktors Valainis je ob predstavitvi poudaril, da projekt predstavlja pomemben korak v razvoju energetske infrastrukture ter signal mednarodnim vlagateljem, da je Latvija stabilno in predvidljivo okolje za večje energetske naložbe.

Latvija je zelo primeren trg za razvoj hranilnikov energije

Direktor skupine NGEN Roman Bernard je dejal, da je Latvija zaradi urejene regulative in ambicioznih energetskih ciljev zelo primeren trg za razvoj hranilnikov energije ter da projekt potrjuje pomen takih rešitev za varnost elektroenergetskega sistema.

Hranilnik bo okrepil zmogljivosti za uravnoteženje omrežja, kar je še posebej pomembno po odklopu baltskih držav od sistema BRELL leta 2025. Dobavna veriga projekta temelji na državah Nata in njihovih zaveznicah, ključna oprema pa bo dobavljena iz Združenih držav Amerike. Začetek obratovanja hranilnika je predviden konec leta 2026.