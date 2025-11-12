Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Š. L., Ja. M., STA

Sreda,
12. 11. 2025,
19.57

Osveženo pred

8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,15

Natisni članek

Natisni članek
Latvija David Gaspar slovenska ženska košarkarska reprezentanca kvalifikacije za evropsko prvenstvo

Sreda, 12. 11. 2025, 19.57

8 minut

Košarka, kvalifikacije za EP 2027 (Ž), prvi krog

Slovenke v zadnji četrtini strle odpor Latvijk

Avtorji:
Š. L., Ja. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,15
David Gaspar, Slovenija : Latvija, slovenska ženska košarkarska reprezentanca | David Gaspar je na klopi Slovenije debitiral z zmago. | Foto Filip Barbalić

David Gaspar je na klopi Slovenije debitiral z zmago.

Foto: Filip Barbalić

Slovenske košarkarice so pot na šesto zaporedno evropsko prvenstvo začele z zmago proti Latviji. Prvo kvalifikacijsko tekmo pod vodstvom novega selektorja, Madžara Davida Gasparja, so na Kodeljevem dobile s 77:66 (12:19, 32:33, 54:52).

Slovenija v tem ciklusu ne more računati na pomoč poškodovane Jessice Shepard.  Američanka je sicer kljub poškodbi stopala, zaradi katere je morala odpovedati nastop za izbrano vrsto, prišla iz Italije v Ljubljano in ob klopi spodbujala soigralke.

Te so potrebovale kar nekaj časa, da so se sprostile in začele zadevati. V prvi četrtini so dosegle le pet košev iz igre, prvič so povedle šele v 16. minuti (26:25), v prvih dvajsetih minutah pa so zapravile osem prostih metov.

Prvo občutno prednost si je Slovenija priigrala na začetku zadnje četrtine po seriji sedmih točk za 61:52, zmagovalec pa je bil odločen v 36. minuti, ko je semafor kazal rezultat 71:55.

Prva strelka Slovenije je bila Zala Friškovec z 22 točkami (trojke 4:8, 8 skokov), kapetanka Teja Oblak je dodala 20 točk (met iz igre 8:16, 7 skokov), pohvale za prvi nastop v članskem dresu pa si zasluži tudi 18-letna Tjaša Turnšek, ki je igrala skoraj 26 minut in dosegla 8 točk. Pri gostjah sta bili najučinkovitejši klubski soigralki Shepardove Kitija Laksa (14 točk) in Aneta Šteinberga (13). 

Zala Friškovec je bila najboljša strelka Slovenije. | Foto: Filip Barbalić Zala Friškovec je bila najboljša strelka Slovenije. Foto: Filip Barbalić

Slovenija bo v novembrskem kvalifikacijskem terminu odigrala še dve tekmi v gosteh, 15. novembra v Estoniji in 18. novembra na Nizozemskem.

Sistem kvalifikacij za EP 2027, ki ga bodo gostile Belgija, Finska, Litva in Švedska, je drugačen kot v prejšnjih izvedbah. V prvem delu bo Slovenija odigrala šest tekem, nato pa jo čaka še drugi del, v katerem se bodo 17 najboljšim reprezentancam pridružile Češka, Francija, Nemčija, Madžarska, Italija, Španija in Turčija. V drugem delu ekipe čaka novih šest tekem za 12 prostih mest na EuroBasketu, kamor so neposredno že uvrščene vse štiri gostiteljice.

Kvalifikacije za EP 2027, prvi krog:

Sreda, 12. november:

Lestvice: 

David Gaspar
Sportal Že za uvod težek udarec za novega slovenskega selektorja
slovenska ženska košarkarska reprezentanca Eva Lisec
Sportal Slovenska reprezentantka brez dlake na jeziku: Sistem je res butast
Latvija David Gaspar slovenska ženska košarkarska reprezentanca kvalifikacije za evropsko prvenstvo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.