Slovenske košarkarice so pot na šesto zaporedno evropsko prvenstvo začele z zmago proti Latviji. Prvo kvalifikacijsko tekmo pod vodstvom novega selektorja, Madžara Davida Gasparja, so na Kodeljevem dobile s 77:66 (12:19, 32:33, 54:52).

Slovenija v tem ciklusu ne more računati na pomoč poškodovane Jessice Shepard. Američanka je sicer kljub poškodbi stopala, zaradi katere je morala odpovedati nastop za izbrano vrsto, prišla iz Italije v Ljubljano in ob klopi spodbujala soigralke.

Te so potrebovale kar nekaj časa, da so se sprostile in začele zadevati. V prvi četrtini so dosegle le pet košev iz igre, prvič so povedle šele v 16. minuti (26:25), v prvih dvajsetih minutah pa so zapravile osem prostih metov.

Prvo občutno prednost si je Slovenija priigrala na začetku zadnje četrtine po seriji sedmih točk za 61:52, zmagovalec pa je bil odločen v 36. minuti, ko je semafor kazal rezultat 71:55.

Prva strelka Slovenije je bila Zala Friškovec z 22 točkami (trojke 4:8, 8 skokov), kapetanka Teja Oblak je dodala 20 točk (met iz igre 8:16, 7 skokov), pohvale za prvi nastop v članskem dresu pa si zasluži tudi 18-letna Tjaša Turnšek, ki je igrala skoraj 26 minut in dosegla 8 točk. Pri gostjah sta bili najučinkovitejši klubski soigralki Shepardove Kitija Laksa (14 točk) in Aneta Šteinberga (13).

Zala Friškovec je bila najboljša strelka Slovenije. Foto: Filip Barbalić

Slovenija bo v novembrskem kvalifikacijskem terminu odigrala še dve tekmi v gosteh, 15. novembra v Estoniji in 18. novembra na Nizozemskem.

Sistem kvalifikacij za EP 2027, ki ga bodo gostile Belgija, Finska, Litva in Švedska, je drugačen kot v prejšnjih izvedbah. V prvem delu bo Slovenija odigrala šest tekem, nato pa jo čaka še drugi del, v katerem se bodo 17 najboljšim reprezentancam pridružile Češka, Francija, Nemčija, Madžarska, Italija, Španija in Turčija. V drugem delu ekipe čaka novih šest tekem za 12 prostih mest na EuroBasketu, kamor so neposredno že uvrščene vse štiri gostiteljice.

