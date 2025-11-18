Slovenke še po tretjo zmago

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je zanesljivo dobila uvodni dve tekmi v kvalifikacijah za EP 2027, z današnjo zmago na Nizozemskem pa bi si že pred marčevskim ciklusom zagotovila napredovanje v drugi del kvalifikacij.

Kvalifikacije za eurobasket, ki ga bodo poleti 2027 gostile Češka, Finska, Švedska in Litva, je razdeljen na dva dela. V prvem nastopa 27 ekip, v drugem pa se bodo najboljšim pridružile še ekipe, ki bodo marca 2026 sodelovale v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo.

Slovenije ni med slednjimi, si je pa z dvema zmagama praktično že zagotovila udeležbo v drugem delu, saj bodo tja napredovale po dve najboljši ekipi iz vsake skupine ter tri najboljše tretjeuvrščene reprezentance.

Slovenija je v prvem krogu premagala Latvijo z 11 točkami razlike, v drugem pa Estonijo s +22. Nizozemska je na drugi strani najprej nadigrala Estonijo, nato pa 27 točkami izgubila z Latvijo.

Slovenija je na lestvici Fiba na 23. mestu, Nizozemke so 56., zato so izbranke novega selektorja Slovenije, Madžara Davida Gasparja, nesporne favoritinje, četudi bodo igrale brez svoje prve igralke, naturalizirane Američanke Jessice Shepard.

Kvalifikacije za EP 2027, 3. krog:

Torek, 18. november:

Lestvice: