Trump napovedal hitrejše izdajanje vizumov za imetnike vstopnic nogometnega SP

Nogometni navijači, ki bodo imeli vstopnice za ogled nogometnega SP 2026, bodo pri izdajanju vizumov za vstop v ZDA obravnavani prednostno, je po srečanju vezanem prav na svetovno prvenstvi potrdil ameriški predsednik Donald Trump.

"Če boste imeli vstopnico za SP, boste lahko prednostno prišli do termina za izdajo vizuma," mediji po sestanku v ovalni pisarni povzemajo tudi predsednika Mednarodne nogometne zveze Giannija Infantina.

Ameriški zunanji minister Marco Rubio pa vseeno opozarja, da tako imenovani Fifa Pass ne odpira vseh vrat avtomatično (Prioritized Appointments Scheduling System): "Če imate vstopnico za eno od tekem SP, se vseeno za vizum potegujte takoj in ne čakajte na zadnjo minuto. Vstopnica sama po sebi še ni vizum in ne zagotavlja vstopa v ZDA. Zagotavlja pa vam prednost pri čakanju na termin." Rubio pravi, da se sam postopek vsebinsko ne bo spremenil, razlika je le ta, da bodo primere obravnavali "preko vrste".

Čakalne dobo za vizume za vstop v ZDA so po svetu namreč sila različne. Časnik The Athletic omenja Kolumbijo, kjer naj bi na želeno potrdilo čakali tudi po 11 mesecev, zdaj naj bi postopke pospešili tudi s 400 dodatnimi delavci v konzularnih predstavništvih.

Trump: Nekatere tekme so celo večje od super bowla

Naslov najboljšega bo na SP 2026 branila Argentina. Foto: Reuters ZDA bodo prihodnje poletje skupaj z Mehiko in Kanado gostile svetovno prvenstvo, na katerem bo prvič nastopilo kar 48 reprezentanc. Po 5. decembru, ko bo v Washingtonu izveden žreb, bo hitro znan tudi razpored tekem.

Predsednik ZDA pa je v zvezi s prvenstvom poudaril pozitivne gospodarske učinke dogodka in obljubil najboljše prvenstvo doslej. "Prvenstvo je kot več super bowlov. Lahko bi rekli, da so nekatere tekme celo večje od super bowla."

Devetinsedemdesetletni predsednik pa vnovič ni pozabil na notranjo politiko. Nekaterim mestom, gostiteljem SP v ZDA, je vnovič zagrozil z odvzemom tekem, če ne bo ustrezno poskrbljeno za varnost. V zvezi s tem je izpostavil Seattle in Los Angeles. Na vprašanje, kdaj je zadnji termin za selitev tekem, Donald Trump ni odgovoril.

Donald Trump je nekaterim mestom, gostiteljem SP v ZDA, vnovič zagrozil z odvzemom tekem, če ne bo ustrezno poskrbljeno za varnost. Foto: Guliverimage

Republikanski predsednik že več mesecev trdi, da kriminal v nekaterih mestih v ZDA ni pod nadzorom in da je težavo moč rešiti le z njegovo pomočjo, piše nemška tiskovna agencija dpa. A statistike kriminala njegovih izjav ne potrjujejo.