R. P.

Ponedeljek,
17. 11. 2025,
14.36

Kvalifikacije za SP 2026, 6. in 8. krog (ponedeljek)

Luka Modrić vse bližje noremu jubileju, Slovaška lahko pokvari nemško zabavo

R. P.

Euro 2024 Nemčija Julian Nagelsmann | Nemškemu selektorju Julianu Nagelsmannu danes za zagotovitev prvega mesta zadostuje že točka proti Slovaški. | Foto Guliverimage

Nemškemu selektorju Julianu Nagelsmannu danes za zagotovitev prvega mesta zadostuje že točka proti Slovaški.

Foto: Guliverimage

Danes bosta znana še dva evropska udeleženca SP 2026. Kdo se bo pridružil Angliji, Franciji, Hrvaški, Norveški in Portugalski? V najboljšem položaju sta Nizozemska in Nemčija. Tulipanom lahko nastop na spektaklu čez veliko lužo prepreči le še čudež, domač poraz proti Litvi in rekordna zmaga Poljske na Malti, Nemce pa čaka zahteven izziv v Leipzigu, kjer si ne smejo privoščiti, da bi jih še drugič v tem ciklusu presenetili Slovaki. V skupini L je že vse jasno, brezskrbna Hrvaška bo nove uspešne kvalifikacije sklenila v Črni gori, 40-letni kapetan Luka Modrić pa bo vknjižil že 194. nastop v karieri. Na večni svetovni lestvici je vse bližje četrtemu mestu!

  • Kvalifikacije za SP 2026, 6. in 8. krog (nedelja)
Matjaž Kek
Sportal Krut zasuk od slovenske pravljice do grozljivke

Kvalifikacije za SP 2026, 6. in 8. krog:

Ponedeljek, 17. november:

Najzanimivejši dvoboj dneva bo potekal v Leipzigu. Na stadionu, na katerem si še vedno služi nogometni kruh Kevin Kampl, na njem pa je v preteklosti pogosto navduševal Benjamin Šeško, se bosta v neposrednem obračunu za preboj na SP 2026 spopadli Nemčija in Slovaška. Elf za zagotovitev vstopnice potrebuje le točko, Slovaki, ki so v tem ciklusu že enkrat premagali Nemce, v Bratislavi so 4. septembra presenetili štirikratne svetovne prvake z 2:0, za skok na prvo mesto pa potrebujejo nujno zmago, saj imajo Nemci v tem trenutku boljšo gol razliko. Tako so izbranci Juliana Nagelsmanna izpostavljeni določenemu pritisku, saj bi nov neuspeh proti Slovaški še kako odmeval v nogometnem svetu.

Ko je Slovaška v začetku septembra presenetljivo premagala Nemčijo z 2:0, se je na seznam strelcev uvrstil tudi Oblakov soigralec pri Atleticu David Hancko. | Foto: Guliverimage Ko je Slovaška v začetku septembra presenetljivo premagala Nemčijo z 2:0, se je na seznam strelcev uvrstil tudi Oblakov soigralec pri Atleticu David Hancko. Foto: Guliverimage

Nemčija spada med nogometne velesile in karkoli drugega kot neposredna uvrstitev na SP 2026 bi bilo veliko presenečenje. V napadu elfa bo Nick Woltemade. Napadalec Newcastla, ki je letos na Euru do 21 let na srečanju s Slovenijo dosegel hat-trick, se je podpisal pod vse zadnje tri zadetke Nemčije v teh kvalifikacijah.

Tulipanom jo lahko zagode le še katastrofa

Nizozemska je v odličnem položaju v skupini G. Pred Poljsko ima tri točke prednosti in bistveno boljšo razliko v zadetkih. Tako lahko tulipanom prepreči preboj na SP 2026 le neizmerna katastrofa, če bi danes ostali brez točk proti skromni Litvi, obenem pa bi si Poljska na Malti zagotovila zmago z dvomestno razliko! Pred izbranci Ronalda Koemana je tako večer, v katerem bodo na Areni Johan Cruijff v Amsterdamu proslavljali uvrstitev na največje tekmovanje, na katerem so bili že trikrat drugi, še nikoli pa niso postali svetovni prvaki.

Hrvaški kapetan Luka Modrić bo danes odigral že 194. tekmo za hrvaško reprezentanco. | Foto: Reuters Hrvaški kapetan Luka Modrić bo danes odigral že 194. tekmo za hrvaško reprezentanco. Foto: Reuters

Z drugim mestom na svetovnem prvenstvu se lahko pohvalijo tudi Hrvati (2018). Slovenski južni sosedi so si v obdobju državne samostojnosti zagotovili že 14. nastop na velikem tekmovanju. V skupini L niso imeli resnejšega tekmeca, tako da so si zagotovili prvo mesto že pred zadnjim krogom. Varovance Zlatka Dalića, med katerimi naj bi kapetan Luka Modrić danes zbral že 194. nastop za izbrano vrsto, čaka še gostovanje v Črni gori. Češka si je v tej skupini zagotovila drugo mesto.

Nogometaši z največ nastopi za reprezentanco:

1.    Cristiano Ronaldo (Portugalska) 226
2.    Bader Al-Mutawa (Kuvajt) 202
3.    Lionel Messi (Argentina) 196
4.    Soh Chin Ann (Malezija) 195
5.    Luka Modrić (Hrvaška) 193
...

Nastop v dodatnih kvalifikacijah za SP 2026 so si že zagotovili (5 od 16):

Albanija, Češka, Irska, Italija, Ukrajina

Slovenska reprezentanca, za katero v torek najverjetneje ne bo branil Jan Oblak, se pa v ekipo vrača Adam Gnezda Čerin, bo v zadnjem krogu kvalifikacij gostovala na Švedskem. | Foto: Aleš Fevžer Slovenska reprezentanca, za katero v torek najverjetneje ne bo branil Jan Oblak, se pa v ekipo vrača Adam Gnezda Čerin, bo v zadnjem krogu kvalifikacij gostovala na Švedskem. Foto: Aleš Fevžer

Slovenska reprezentanca bo kvalifikacije za SP 2026 sklenila v torek na gostovanju na Švedskem, kjer ne bo mogla računati na Jana Oblaka, Benjamina Šeška (oba poškodovana) in Petra Stojanovića (kazen). Vzporedno pa se bo o zmagovalcu skupine odločalo v Prištini. Švica je v izjemnem položaju, prvo mesto lahko zadrži tudi ob porazu na Kosovu s petimi zadetki razlike!

Slovenija Kosovo
Sportal NZS pojasnjuje, zakaj je bilo v Stožicah toliko obeležij Kosova in Albanije

Reprezentance, ki so se že uvrstile na SP (31 od 48):

Afrika (9 od 9 + 1): Alžirija, Egipt, Gana, Južna Afrika, Maroko, Senegal, Slonokoščena obala, Tunizija, Zelenortski otoki
Azija (8 od 8 + 1): Avstralija, Iran, Japonska, Jordanija, Južna Koreja, Katar, Savdska Arabija, Uzbekistan
Evropa (5 od 16): Anglija, Francija, Hrvaška, Norveška, Portugalska
Južna Amerika (6 od 6 + 1): Argentina, Brazilija, Ekvador, Kolumbija, Paragvaj, Urugvaj
Severna in Srednja Amerika (3 od 6 + 2): Kanada, Mehika, ZDA (vse kot gostiteljice)
Oceanija (1 od 1 + 1): Nova Zelandija

Kvalifikacije za SP 2026, 6. in 8. krog:

Nedelja, 16. november:

Ponedeljek, 17. november:

Torek, 18. november:

Lestvice:

Slovenija Kosovo Jan Oblak
Sportal Slovenska reprezentanca ostala še brez Jana Oblaka
Slovenija Kosovo
Sportal Jaka Bijol se čudi kosovskim navijačem: Slovenija jim je dala kruh, a so žvižgali naši himni
Slovenija Kosovo
Sportal Matjaž Kek ne skriva, da je nekaj hudo narobe
Slovenija - Kosovo, kvalifikacije za SP
Sportal Slovenija brez SP, zgodovinski trenutek za Kosovo. Kek: Premagali, pa še "pretepli" so nas.
Erling Haaland
Sportal Haaland si je privoščil Italijane, Portugalci brez Ronalda zadeli devetkrat
Hrvaška navijači
Sportal Fenomen Hrvaške: uspelo ji je večkrat kot vsem preostalim skupaj!

kvalifikacije za SP 2026 nizozemska nogometna reprezentanca hrvaška nogometna reprezentanca nemška nogometna reprezentanca
