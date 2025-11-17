Luka Modrić vse bližje noremu jubileju, Slovaška lahko pokvari nemško zabavo

Danes bosta znana še dva evropska udeleženca SP 2026. Kdo se bo pridružil Angliji, Franciji, Hrvaški, Norveški in Portugalski? V najboljšem položaju sta Nizozemska in Nemčija. Tulipanom lahko nastop na spektaklu čez veliko lužo prepreči le še čudež, domač poraz proti Litvi in rekordna zmaga Poljske na Malti, Nemce pa čaka zahteven izziv v Leipzigu, kjer si ne smejo privoščiti, da bi jih še drugič v tem ciklusu presenetili Slovaki. V skupini L je že vse jasno, brezskrbna Hrvaška bo nove uspešne kvalifikacije sklenila v Črni gori, 40-letni kapetan Luka Modrić pa bo vknjižil že 194. nastop v karieri. Na večni svetovni lestvici je vse bližje četrtemu mestu!

Kvalifikacije za SP 2026, 6. in 8. krog (nedelja)

Kvalifikacije za SP 2026, 6. in 8. krog:

Ponedeljek, 17. november:

Najzanimivejši dvoboj dneva bo potekal v Leipzigu. Na stadionu, na katerem si še vedno služi nogometni kruh Kevin Kampl, na njem pa je v preteklosti pogosto navduševal Benjamin Šeško, se bosta v neposrednem obračunu za preboj na SP 2026 spopadli Nemčija in Slovaška. Elf za zagotovitev vstopnice potrebuje le točko, Slovaki, ki so v tem ciklusu že enkrat premagali Nemce, v Bratislavi so 4. septembra presenetili štirikratne svetovne prvake z 2:0, za skok na prvo mesto pa potrebujejo nujno zmago, saj imajo Nemci v tem trenutku boljšo gol razliko. Tako so izbranci Juliana Nagelsmanna izpostavljeni določenemu pritisku, saj bi nov neuspeh proti Slovaški še kako odmeval v nogometnem svetu.

Ko je Slovaška v začetku septembra presenetljivo premagala Nemčijo z 2:0, se je na seznam strelcev uvrstil tudi Oblakov soigralec pri Atleticu David Hancko. Foto: Guliverimage

Nemčija spada med nogometne velesile in karkoli drugega kot neposredna uvrstitev na SP 2026 bi bilo veliko presenečenje. V napadu elfa bo Nick Woltemade. Napadalec Newcastla, ki je letos na Euru do 21 let na srečanju s Slovenijo dosegel hat-trick, se je podpisal pod vse zadnje tri zadetke Nemčije v teh kvalifikacijah.

Tulipanom jo lahko zagode le še katastrofa

Nizozemska je v odličnem položaju v skupini G. Pred Poljsko ima tri točke prednosti in bistveno boljšo razliko v zadetkih. Tako lahko tulipanom prepreči preboj na SP 2026 le neizmerna katastrofa, če bi danes ostali brez točk proti skromni Litvi, obenem pa bi si Poljska na Malti zagotovila zmago z dvomestno razliko! Pred izbranci Ronalda Koemana je tako večer, v katerem bodo na Areni Johan Cruijff v Amsterdamu proslavljali uvrstitev na največje tekmovanje, na katerem so bili že trikrat drugi, še nikoli pa niso postali svetovni prvaki.

Hrvaški kapetan Luka Modrić bo danes odigral že 194. tekmo za hrvaško reprezentanco. Foto: Reuters

Z drugim mestom na svetovnem prvenstvu se lahko pohvalijo tudi Hrvati (2018). Slovenski južni sosedi so si v obdobju državne samostojnosti zagotovili že 14. nastop na velikem tekmovanju. V skupini L niso imeli resnejšega tekmeca, tako da so si zagotovili prvo mesto že pred zadnjim krogom. Varovance Zlatka Dalića, med katerimi naj bi kapetan Luka Modrić danes zbral že 194. nastop za izbrano vrsto, čaka še gostovanje v Črni gori. Češka si je v tej skupini zagotovila drugo mesto.

Nogometaši z največ nastopi za reprezentanco: 1. Cristiano Ronaldo (Portugalska) 226

2. Bader Al-Mutawa (Kuvajt) 202

3. Lionel Messi (Argentina) 196

4. Soh Chin Ann (Malezija) 195

5. Luka Modrić (Hrvaška) 193

...

Nastop v dodatnih kvalifikacijah za SP 2026 so si že zagotovili (5 od 16): Albanija, Češka, Irska, Italija, Ukrajina

Slovenska reprezentanca, za katero v torek najverjetneje ne bo branil Jan Oblak, se pa v ekipo vrača Adam Gnezda Čerin, bo v zadnjem krogu kvalifikacij gostovala na Švedskem. Foto: Aleš Fevžer

Slovenska reprezentanca bo kvalifikacije za SP 2026 sklenila v torek na gostovanju na Švedskem, kjer ne bo mogla računati na Jana Oblaka, Benjamina Šeška (oba poškodovana) in Petra Stojanovića (kazen). Vzporedno pa se bo o zmagovalcu skupine odločalo v Prištini. Švica je v izjemnem položaju, prvo mesto lahko zadrži tudi ob porazu na Kosovu s petimi zadetki razlike!

Reprezentance, ki so se že uvrstile na SP (31 od 48): Afrika (9 od 9 + 1): Alžirija, Egipt, Gana, Južna Afrika, Maroko, Senegal, Slonokoščena obala, Tunizija, Zelenortski otoki

Azija (8 od 8 + 1): Avstralija, Iran, Japonska, Jordanija, Južna Koreja, Katar, Savdska Arabija, Uzbekistan

Evropa (5 od 16): Anglija, Francija, Hrvaška, Norveška, Portugalska

Južna Amerika (6 od 6 + 1): Argentina, Brazilija, Ekvador, Kolumbija, Paragvaj, Urugvaj

Severna in Srednja Amerika (3 od 6 + 2): Kanada, Mehika, ZDA (vse kot gostiteljice)

Oceanija (1 od 1 + 1): Nova Zelandija

Nedelja, 16. november:

Ponedeljek, 17. november:

Torek, 18. november:

Lestvice: