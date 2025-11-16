V Sloveniji še vedno odmeva "dvojna" zmaga Kosova v Stožicah, po kateri v vrstah gostiteljev ne manjka slabe volje. Gostje so prevladali tako na igrišču kot tudi na tribunah, kjer pa so prestopali mejo okusnega. Jaka Bijol jim je očital nespoštovanje, ko so pred srečanjem izžvižgali slovensko himno, čeprav večina gostujočih navijačev živi v Sloveniji in jim je Slovenija dala kruh. Nezadovoljni pa so bili tudi Združeni navijači Slovenije, ki so v protestnem pismu, namenjenem Nogometni zvezi Slovenije (NZS), dogajanje v Stožicah opisali kot sramoto na tribunah in igrišču.

Domači poraz slovenske reprezentance je zelo zabolel. Selektor Matjaž Kek ga doživlja kot enega najbolj bolečih, branilec Vanja Drkušić ga je opisal kot enega najtežjih dni v reprezentančni karieri. Ne le, da je Slovenija po nadaljevanju alarmantne strelske suše dokončno ostala brez možnosti za uvrstitev na SP 2026, ampak se je, čeprav je dvoboj potekal v razprodanih Stožicah, večkrat počutila kot na gostovanju.

Bijol: Lahko bi pokazali več spoštovanja

Na stadionu ni manjkalo privržencev Kosova, ki živijo v Sloveniji. Foto: Aleš Fevžer Gostujoči privrženci, ki so na tribunah ponosno izobesili kopico zastav Kosova kot tudi Albanije, so napolnili skoraj vse različne kotičke največjega nogometnega objekta v Sloveniji in svojim ljubljencem predstavljali pomemben veter v hrbet. Pri tem pa so se poslužili tudi neokusnih dejanj, ki jih je po srečanju pred mikrofoni obsodil Jaka Bijol. Obrambni steber slovenske nogometne reprezentance ni skrival nezadovoljstva in zgroženosti nad tem, da je bil primoran pred tekmo ob izvedbi slovenske himne poslušati koncert žvižgov s strani navijačev Kosova.

"Konec koncev vsa čast njihovim navijačem, da so prišli v takšnem številu, a si žalosten, ko slišiš žvižge ob himni. Definitivno je tu večina, ki živi v Sloveniji in jim je Slovenija dala kruh. Vsaj v tistem trenutku bi mogoče lahko pokazali več spoštovanja," jim je branilec Leeds Uniteda očital, da so pokvarili nogometni spektakel z nepotrebnim vložkom.

Slovenske nogometaše so med predvajanjem Zdravljice presenetili žvižgi gostujočih navijačev. Foto: Aleš Fevžer

Na koncu so navijači Kosova po zgodovinski zmagi v Ljubljani (2:0) proslavljali največji nogometni podvig v kratkem obdobju državne samostojnosti. Zaigrali bodo v dodatnih kvalifikacijah za SP 2026, s torkovo zmago s šestimi zadetki razlike nad Švico pa bi se lahko na mundial uvrstili celo neposredno.

Navijači Kosova so tako zapuščali Stožice evforično, veliko bolj potrti in tihi pa so bili domači privrženci. Ne le, da jim Kekova četa na zelenici ni ponudila pretirano veliko razlogov za navdušenje, še četrtič zapored je denimo sklenila dvoboj brez doseženega zadetka, ampak so jih gostujoči navijači preglasili in zasenčili še na tribunah. "Želeli bi si še več naših navijačev, a jim moram tudi čestitati. Tisti, ki so bili na tribunah, so dali vse od sebe in nas bodrili skozi celotno tekmo. Bodrili so nas tudi takrat, ko nam je bilo že težko. Ko smo z igralcem manj zaostajali z 0:2. Tudi takrat so nam stali ob strani," je še dejal med navijači zelo priljubljeni Korošec, o katerem so slovenski privrženci pred lanskoletnim Eurom upesnili tudi posebno navijaško pesem.

ZNS: Tako nizko še nismo padli

Bijol je tako pohvalil tudi Združene navijače Slovenije (ZNS), ki so bodrili Kekove izbrance od prve do zadnje minute, po njej pa zaradi različnih dejavnikov čutili nemalo razočaranja in gneva. Pozneje so ga v protestnem pismu, ki so ga naslovili na Nogometno zvezo Slovenijo (NZS), delili z javnostjo, v njem pa poudarili, kako je sobotna tekma po njihovo dosegla dno dna.

ZNS so bodrili slovenske nogometaše od prve do zadnje minute, a so jih gostujoči privrženci večkrat preglasili. Foto: Aleš Fevžer "Tako nizko, odkar je ZNS na tribunah, še nismo padli. Ne mi kot skupina, ne fantje na igrišču," so dvoboj označili za sramoto na tribunah kot tudi sramoto na igrišču. Za največje razočaranje je poskrbelo ogromno število navijačev Kosova, ki so preplavili vse tribune stoženskega objekta. ZNS je opozarjal krovno zvezo, da bi se lahko ponovili prizori s poletne prijateljske tekme med Slovenijo ter Bosno in Hercegovino v Celju.

"Zgodba, ki je sramota za vse Slovence"

Redki so bili deli tribun, na katerih so bila na srečanju prisotna zgolj slovenska navijaška obeležja. Foto: Aleš Fevžer "NZS je ponovno pogorel na celotni črti! Pol stadiona je bilo obarvanega v kosovskih in albanskih zastavah. Že tretjič, kot da se iz starih izkušenj niso nič naučili. Srbija, BiH, Kosovo …Vedno ista zgodba. Zgodba, ki je sramota in veliko razočaranje za naš narod, za vse Slovence," so se dotaknili tudi predhodno najavljenega odloka, češ da vstop z navijaškimi rekviziti gostujoče ekipe na sektorje ne bodo dovoljeni. Ta pozneje ni zaživel v praksi.

"To je bila le zgodbica za prodajanje boljše vesti pred tekmo," so zapisali združeni navijači, jezni na to, da je bila enemu izmed njihovih članov pred vhodom odvzeta zastava s karantanskim panterjem.

Slovenijo čaka v torek še gostovanje na Švedskem, na katerem ne bodo mogli nastopiti Benjamin Šeško, Petar Stojanović in najverjetneje tudi kapetan Jan Oblak. Foto: Aleš Fevžer

Zaradi vsega, kar se je dogajalo v soboto v Stožicah, razmišljajo o tem, ali je sploh še vredno nadaljevati s svojim obiskovanjem tekem in podporo slovenskim igralcem, od krovne zveze pa zahtevajo konkreten sestanek. Po "dvojnem" porazu Slovenije proti Kosovu, na igrišču kot tudi na tribunah, tako ni manjkalo slabe volje. Slovensko reprezentanco čaka sklepno dejanje v kvalifikacijah za SP 2026 v torek na Švedskem.