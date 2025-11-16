NZS pojasnjuje, zakaj je bilo v Stožicah toliko obeležij Kosova in Albanije

Dogajanje na sobotni kvalifikacijski tekmi med Slovenijo in Kosovom (0:2) še vedno buri duhove. Na tribunah se je zbralo ogromno gostujočih navijačev. Nekateri so si dovolili preveč in celo žvižgali slovenski himni, po dvoboju pa je bila Nogometna zveza Slovenije (NZS) kot organizator tekme deležna številnih vprašanj. Slovenska javnost se je spraševala, kako so lahko gostujoči navijači prišli do tako velikega števila vstopnic, zanimalo jih je tudi, zakaj se na stadionu ni strožje izvajala napovedana prepoved vnosa zastav Kosova na domače sektorje. Krovna zveza se je oglasila z daljšim zapisom za javnost, v katerem je pojasnila svoje odločitve. Objavljamo ga v celoti.

Nogometna zveza Slovenije se zaveda odzivov javnosti in navijačev po kvalifikacijski tekmi Slovenija – Kosovo v Stožicah, kjer je bilo na tribunah vidno veliko kosovskih navijačev in njihova zelo glasna podpora. Kot organizator tekme želimo jasno pojasniti sprejete varnostne ukrepe, razloge za omejitve navijaških obeležij ter okoliščine, ki so pripeljale do tako množične prisotnosti kosovskih navijačev, ob tem pa poudariti, da je bila na prvem mestu ves čas varnost vseh obiskovalcev.

Varnostna ocena in pravila za obeležja

Tekma med Slovenijo in Kosovom je bila s strani UEFA in Policije ocenjena kot tekma z visokim varnostnim tveganjem, zaradi česar je NZS v sodelovanju z vsemi pristojnimi organi pripravila strožje varnostne protokole, kot je običajno. V okviru teh protokolov je bilo odločeno, da se na sektorje domačih gledalcev (A, B, C) ne dovoli vnos navijaških obeležij Kosova ter drugih držav, ki bi lahko povečala napetosti na tribunah, medtem ko so bila navijaška obeležja gostov dovoljena v posebej določenem gostujočem sektorju.

Navijači Kosova niso spremljali srečanja le na južni tribuni, ki je tradicionalno namenjena gostujočim privržencem, ampak tudi drugje. Foto: Aleš Fevžer

Ta omejitev je bila uveljavljena izključno z namenom zmanjšanja možnosti provokacij in fizičnih stikov med najbolj strastnimi navijaškimi skupinami, ne pa kot kakršno koli izkazovanje neenake obravnave ali neupoštevanja katerekoli skupnosti. Enaka merila so veljala za vse – slovenske in kosovske navijače – pri čemer so varnostne službe na vhodih preverjale in po potrebi odstranjevale predmete, za katere je bilo ocenjeno, da bi lahko bili provokativni, žaljivi ali bi povečali tveganje za incident.

Ukrepi na vhodih za obe navijaški skupini

Zavedamo se, da se je v javni razpravi največ pozornosti usmerilo v prepoved vnosa zastav Kosova na domače sektorje, zato posebej poudarjamo, da so bili na vhodih v okviru varnostne službe odvzeti tudi transparenti in drugi predmeti na slovenski strani, kadar je šlo za žaljivo ali provokativno vsebino do kosovskih navijačev. Ko so gledalci že vstopali na stadion, je zaradi sprotnega spremljanja dogajanja in spremembe ocene varnostnega tveganja NZS, policija in varnostne službe skupno presodile, da bi strogo izvajanje prepovedi vnosa zastav Kosova na domače sektorje v razmerah visokega čustvenega naboja lahko povzročilo nepotrebne konflikte in eskalacijo.

Predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenko Mijatović je spremljal dvoboj v družbi predsednika Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksandra Čeferina. Foto: Aleš Fevžer

Zato je bila sprejeta odločitev, da se ta ukrep izvaja manj striktno, pri čemer so se varnostne službe osredotočile predvsem na dosleden zaseg žaljivih, provokativnih in političnih sporočil ter vseh predmetov, ki bi lahko pomenili neposredno provokacijo ali varnostno tveganje. Tak pristop je v skladu z evropskimi varnostnimi standardi in z UEFA smernicami, ki predvidevajo sprotno prilagajanje ukrepov, enotno uporabo pravil za vse navijače ter osrednji cilj preprečevanja eskalacije in zagotavljanja varnega okolja na stadionu.

Na podlagi stalnega spremljanja dogajanja na tribunah in informacij varnostnih služb lahko povemo, da je tekma potekala brez večjih varnostnih incidentov, izgredov ali poškodb, kar je v razmerah tako velikega športnega vložka in izrazite čustvene napetosti med navijači zelo pomembno. Obžalujemo vsak primer nelagodja, ki ga je zaradi odvzema predmetov ali omejitve obeležij morda doživel kateri koli navijač, a verjamemo, da so ti ukrepi prispevali k temu, da se je tekma varno izpeljala.

Zakaj toliko kosovskih navijačev?

V Stožice je pripotovalo ogromno navijačev Kosova tudi iz sosednjih držav. Foto: Aleš Fevžer Kosovo je s to zmago v Ljubljani doseglo svoj največji reprezentančni uspeh doslej, uvrstitev v dodatne kvalifikacije za svetovno prvenstvo. Dejstvo, da so za ta uspeh potrebovali eno točko, je ustvarilo izredna pričakovanja in povzročilo izjemno navijaško mobilizacijo, tako med navijači iz Kosova kot znotraj obsežne kosovske diaspore po Evropi, kar so pred tekmo opisovali tudi mediji, ki so pred Stožicami poročali o prihodih navijačev iz Avstrije, Nemčije, Italije in drugih držav.

Velik del vstopnic, ki so bile v redni prodaji namenjene domačim podpornikom in drugim domačim ciljnim skupinam (tudi klubom), je bil kupljen prek običajnih kanalov, pri čemer NZS po veljavni evropski zakonodaji in praksah ne sme in ne more selekcionirati kupcev glede na državljanstvo ali narodnost. Ob upoštevanju tega dejstva in izjemnega športnega vložka za Kosovo je bilo pričakovati nadpovprečno zanimanje njihovih navijačev, pri čemer zgolj število kosovskih navijačev na stadionu ni predstavljalo varnostnega problema, dokler so spoštovali pravila in navodila organizatorja. Na drugi strani domači navijači niso občutili nujnosti nakupa vstopnic in so pospešeno pričeli z iskanjem možnosti obiska tekme šele dobrih deset dni pred tekmo.

Odgovornost NZS in pogled naprej

NZS sprejema odgovornost, da je bilo na stadionu veliko obeležij gostujoče reprezentance tudi na domačih sektorjih, vendar še enkrat poudarjamo, da zanje obstajajo legitimni razlogi, povezani z varnostjo gledalcev na stadionu. V dialogu z UEFA, policijo in drugimi partnerji bomo na podlagi te izkušnje pregledali vse postopke, vključno z načinom prodaje vstopnic in dodatnimi komunikacijskimi ukrepi, da bi pri prihodnjih tekmah podobnega profila še bolj približali pričakovanja javnosti in dejansko izvedbo.

Slovenska reprezentanca bo sklenila kvalifikacije za SP 2026 v torek na Švedskem. Foto: Aleš Fevžer

"Naš cilj ostaja, da slovenski stadioni tudi v prihodnje ostanejo trdno domače prizorišče slovenske reprezentance, kjer se navijači Slovenije počutijo ponosne in varne, hkrati pa spoštujemo pravico vseh gostujočih navijačev, da v okviru pravil strastno podpirajo svojo reprezentanco. Verjamemo, da lahko iz te izkušnje skupaj z vsemi deležniki izpeljemo pomembne izboljšave, ki bodo okrepile ugled tekmovanj v izvedbi NZS in nogometne reprezentance Slovenije. Obenem pa si želimo še večje podpore medijev v trenutkih, ko si lahko slovenski navijači zagotovijo vstopnice za tekme državne reprezentance," je v daljšem zapisu za javnost sporočila Nogometna zveza Slovenije.

Dvoboj med Slovenijo in Kosovom je bil zadnji obračun slovenske članske reprezentance na domačih tleh v letu 2025. Kekova četa bo kvalifikacije za SP 2026, v katerih ni uresničila cilja, saj se ni zavihtela na prvo ali drugo mesto, končala v torek na Švedskem.