Slovenci se od leta poslavljajo na 55. mestu, na vrhu Španci

Slovenska nogometna reprezentanca je leto 2025 končala na 55. mestu na svetu. Na vrhu lestvice Mednarodne nogometne zveze (Fifa) ostajajo evropski prvaki Španci pred svetovnimi prvaki Argentinci. V najboljši deseterici leta so iste reprezentance kot leto prej, nobeni novi se ni uspelo prebiti med elito.

Slovenska moška reprezentanca je po neuspešnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2026, na katerem bo prvič nastopilo 48 držav, pustila nekaj grenkega priokusa. Slabe kvalifikacije se odražajo tudi v padcu na svetovni lestvici glede na leto prej.

Reprezentanca, ki je v letu dni najbolj napredovala, je Kosovo, ki je leto začelo na 99., končalo pa na 80. mestu, s čimer je doseglo največji vzpon leta na lestvici Fife.

Fifa bo naslednjo lestvico objavila 19. januarja.