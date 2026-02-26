Mehika pod strogimi varnostnimi pogoji ugnala Islandijo

Mehiška nogometna reprezentanca je ponoči na prijateljski nogometni tekmi ugnala Islandijo s 4:0. Po zadnjem valu nasilja sta ekipi tekmo v Queretaru odigrali pod strogimi varnostnimi pogoji.

Ob golih so tekmo zaznamovali prizori do zob oboroženih varnostnikov, mediji v Mehiki pa pišejo, da so tiokrog stadiona Corregidora oblikovali kar šest varnostnih obročev.

Štiri mesece pred začetkom nogometnega SP, kjer je Mehika z ZDA in Kanado soorganizator, je državo po smrti enega največjih kriminalcev Nemesia Oseguere Cervantesa v nedeljo preplavil val nasilja. Člani tolp so zažigali avtomobile, izropali trgovine in postavili cestne zapore.

V policijski akciji je pred tem umrlo 74 ljudi, tudi 25 pripadnikov nacionalne garde.

Nogometno tekmo je zato zavarovala tudi mehiška vojska, ki je pred začetkom tekme demonstrativno vkorakala na stadion in tam razvila veliko zastavo. Otroka sta vojakinjama izročila šopka, v spomin na mrtve pa se je tekma začela tudi z minuto molka.

Tudi s prisotnostjo vojske pa je predsednica Mehike Claudia Sheinbaum potrdila svojo obljubo, da se navijačem ni treba bati priti v Mehiko. "Za varnost bo poskrbljeno." Pretiranih skrbi ni izrazil niti predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino: "Mehiki popolnoma zaupamo."

Tekma tokrat ni bila povsem v ospredju, a vseeno velja navesti vsaj strelce: Richard Ledezma (22.), Armando Gonzalez (24.), Jesus Gallardo (59.) in Brian Gutiwrez (92.).

