V Kranjski Gori se obeta srdit boj za vrh, Oserban se bo načakal

Kranjska Gora bo po sobotnem slalomu v okviru 65. Pokala Vitranc danes gostila še slalom za svetovni pokal. Slovenske barve bo na domači preizkušnji zastopal le Miha Oserban, ki se bo po kranjskogorski strmini podal kot zadnji, s številko 72. Prva vožnja se bo začela ob 9.30, finale pa ob 12.30.

V slalomskem seštevku še ni vse odločeno. Norvežan Atle Lie McGrath (452 točk) pred nekdanjim reprezentančnim kolegom in sobotnim zmagovalcem veleslaloma, Lucasom Pinheirom Braathenom, vodi za zgolj točko. V boju za slalomski globus je teoretično osem smučarjev, tudi Norvežan Henrik Kristoffersen, lanski kralj Vitranca, z zmagama tako v veleslalomu kot slalomu, tako da se danes obeta srdit boj za najvišja mesta.

Slovenske barve bo na slalomu zastopal le 19-letni Miha Oserban, ki je na sobotnem veleslalomu odstopil v prvi vožnji. Na svoj nastop se bo precej načakal, saj bo nastopil čisto zadnji s številko 72.

Slalom bo ob 9.30 odprl Francoz Clement Noel, takoj za njim pa se bo po progi podal sobotni zmagovalec. Finalna vožnja bo na sporedu ob 12.30.

Po Vitrancu bo imela moška karavana še dva postanka, v Courchevelu bodo od 13. do 15. marca na sporedu dva superveleslaloma in smuk, nato pa sledi še finale sezone v Lillehammerju s smukom in superveleslalomu v Kvitfjellu 21. in 22. marca ter veleslalomom in slalomom 24. in 25. marca v Hafjellu.

Kranjska gora, slalom (m), startna lista: 1. Clement Noel (Fra)

2. Lucas Pinheiro Braathen (Bra)

3. Timon Haugan (Nor)

4. Henrik Kristoffersen (Nor)

5. Loic Meillard (Švi)

6. Atle Lie McGrath (Nor)

7. Paco Rassat (Fra)

8. Linus Strasser (Nem)

9. Eduard Hallberg (Fin)

10. Michael Matt (Avt)

11. Tanguy Nef (Švi)

12. Alex Vinatzer (Ita)

13. Armand Marchant (Bel)

14. Fabio Gstrein (Avt)

15. Steven Amiez (Fra)

…

72. Miha Oserban (Slo)

