Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Nedelja,
8. 3. 2026,
7.20

Osveženo pred

11 ur, 8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
slalom Kranjska Gora pokal Vitranc alpsko smučanje

Nedelja, 8. 3. 2026, 7.20

11 ur, 8 minut

Alpsko smučanje, Kranjska Gora, slalom (m)

V Kranjski Gori se obeta srdit boj za vrh, Oserban se bo načakal

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Lucas Pinheiro Braathen | Lucas Pinheiro Braathen je bil v soboto najboljši. Kako bo danes? | Foto Aleš Fevžer

Lucas Pinheiro Braathen je bil v soboto najboljši. Kako bo danes?

Foto: Aleš Fevžer

Kranjska Gora bo po sobotnem slalomu v okviru 65. Pokala Vitranc danes gostila še slalom za svetovni pokal. Slovenske barve bo na domači preizkušnji zastopal le Miha Oserban, ki se bo po kranjskogorski strmini podal kot zadnji, s številko 72. Prva vožnja se bo začela ob 9.30, finale pa ob 12.30.

Žan Kranjec pokal Vitranc
Sportal Kranjec prvič spregovoril o svoji prihodnosti

V slalomskem seštevku še ni vse odločeno. Norvežan Atle Lie McGrath (452 točk) pred nekdanjim reprezentančnim kolegom in sobotnim zmagovalcem veleslaloma, Lucasom Pinheirom Braathenom, vodi za zgolj točko. V boju za slalomski globus je teoretično osem smučarjev, tudi Norvežan Henrik Kristoffersen, lanski kralj Vitranca, z zmagama tako v veleslalomu kot slalomu, tako da se danes obeta srdit boj za najvišja mesta.

Slovenske barve bo na slalomu zastopal le 19-letni Miha Oserban, ki je na sobotnem veleslalomu odstopil v prvi vožnji. Na svoj nastop se bo precej načakal, saj bo nastopil čisto zadnji s številko 72.

Slalom bo ob 9.30 odprl Francoz Clement Noel, takoj za njim pa se bo po progi podal sobotni zmagovalec. Finalna vožnja bo na sporedu ob 12.30.

Po Vitrancu bo imela moška karavana še dva postanka, v Courchevelu bodo od 13. do 15. marca na sporedu dva superveleslaloma in smuk, nato pa sledi še finale sezone v Lillehammerju s smukom in superveleslalomu v Kvitfjellu 21. in 22. marca ter veleslalomom in slalomom 24. in 25. marca v Hafjellu.

Kranjska gora, slalom (m), startna lista:

1. Clement Noel (Fra)
2. Lucas Pinheiro Braathen (Bra)
3. Timon Haugan (Nor)
4. Henrik Kristoffersen (Nor)
5. Loic Meillard (Švi)
6. Atle Lie McGrath (Nor)
7. Paco Rassat (Fra)
8. Linus Strasser (Nem)
9. Eduard Hallberg (Fin)
10. Michael Matt (Avt)
11. Tanguy Nef (Švi)
12. Alex Vinatzer (Ita)
13. Armand Marchant (Bel)
14. Fabio Gstrein (Avt)
15. Steven Amiez (Fra)

72. Miha Oserban (Slo)

Preberite še:

Žan Kranjec
Sportal Brazilec na nenavadni progi razred zase, Kranjec tik za deseterico
Žan Kranjec
Sportal "Mogoče se mi naslednjo sezono ta želja uresniči"
slalom Kranjska Gora pokal Vitranc alpsko smučanje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.