Aljaž Ivačič se vrača v Evropo.

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Aljaž Ivačič se vrača v Evropo.

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Slovenski nogometni vratar Aljaž Ivačič se po letih igranja v severnoameriški ligi MLS vrača v Evropo. Do konca sezone z možnostjo podaljšanja bo igral za slovaškega prvoligaša Dunajsko Stredo, so potrdili iz kluba, za katerega že igrata tudi Klemen Nemanič in Nino Kukovec.

Dvaintridesetletni Ivačič je začel v mladinskih selekcijah Domžal, nato pa igral za Olimpijo, s katero je osvojil tudi ligo in pokal. Pozneje je od leta 2019 igral v ligi MLS za Portland Timbers in New England Revolution.

"Zelo sem vesel, da sem tukaj. Komaj čakam, da spoznam soigralce in vodstvo. Moji cilji so vedno najvišji in naše ambicije s klubom se v tem pogledu ujemajo. Klub se v tej sezoni bori za dva pokala in čutim, da lahko pomagam doseči te cilje," je za spletno stran slovaškega prvoligaša povedal Ivačič.

"Poznam več Slovencev, ki igrajo v tej ligi. Takoj ko me je Dunajska Streda kontaktirala, sem se obrnil na Klemna Nemaniča. Povedal mi je le pozitivne stvari o klubu, njegovih objektih, stadionu in pogojih za trening. Zato nisem okleval in sem se odločil sprejeti ta izziv," je dodal.

Dunajska Streda po 21 krogih 12-članske slovaške lige zaseda drugo mesto s točko zaostanka za vodilnim Slovanom iz Bratislave. Zanj igrata Andraž Šporar in Kenan Bajrić, v ligi pa sta tudi Žiga Frelih pri Spartaku Trnavi (četrti na lestvici) in Rene Rantuša Lampreht pri Podbrezovi (peta).

