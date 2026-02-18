Saša Kolman izbral igralke za začetek velikega kvalifikacijskega izziva

Selektor slovenske ženske nogometne reprezentance Saša Kolman je objavil seznam igralk za začetek kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki bo leta 2027 v Braziliji. Slovenke bodo prvič v ligi A in skupini A4 igrale proti Nemčiji, Norveški in Avstriji. Slovenke bodo kvalifikacije začele z gostovanjem v Dresdnu pri Nemčiji 3. marca ob 17.45, štiri dni pozneje bodo v Kopru ob 19.00 gostile Avstrijo.

Na Kolmanovem seznamu za prvo akcijo so Adrijana Mori (Turbine Potsdam), Mateja Zver (Ankara BB), Zala Meršnik (Al Ittihad), Dominika Čonč (Como 1907), Zara Kramžar (Everton), Sara Agrež (Köln), Sara Ketiš (Lumezzane), Lana Golob (Glasgow City), Kaja Korošec (Pariz), Nina Kajzba (Standard de Liege), Izabela Križaj (St. Pölten), Tinkara Testen (Benfica), Zala Kuštrin (Sturm Gradec), Maja Sternad (Werder Bremen), Kaja Eržen (Ternana), Lara Prašnikar (Utah Royals), Lea Dolinar (Mura), Sara Nemet (Mura), Zala Vindišar (Mura), Mirjam Kastelec (Ljubljana) in Iva Kocijan (Radomlje).

"Na seznamu vabljenih igralk ni sprememb, vpoklicali smo vse, ki so na voljo. Žal še vedno pogrešamo šest standardnih igralk, ki so poškodovane: Špela Kolbl, Sara Gradišek, Sara Makovec in Korina Lara Janež ter Naja Poje Mihelič in Melania Pasar. Ne glede na to, kdo je, na te, ki so, maksimalno računamo in bodo dobile priložnost, kjer se bodo morale spopasti v najtežjem in najboljšem evropskem reprezentančnem rangu," je za Nogomento zvezo Slovenije povedal Kolman.

"Bistveno je, da ostanemo zvesti sebi in našemu načinu igre"

"Vse te poškodovane igralke pogrešamo. Smo pa si z uvrstitvijo v ligo A že zagotovili prvi oktobrski 'play off', do takrat pa že pričakujem, da se nam katera od teh poškodovanih že pridruži in bomo le še močnejši," je dodal.

"Na vsako tekmo se pripravljaš, da bi zmagal. Naš način igre nas je pripeljal do najvišjega ranga in temu načinu ostajamo zvesti, ne glede na to, kdo je na drugi strani. V vsako tekmo gremo z miselnostjo, da jih lahko premagamo, da jih napademo. Kot smo to delali doslej. Bistveno je, da ostanemo zvesti sebi in našemu načinu igre. Zavedamo se, da bomo za to tudi kdaj trpeli, a važno je, da se ne oddaljimo od tega, v kar verjamemo," je še dejal Kolman.

Foto: Aleš Fevžer

Ta je še poudaril, da se zavedajo, proti kako težkim nasprotnikom igrajo. "Ne nalagamo si rezultatskega pritiska. Ampak se bodo morali krepko potruditi, da nas premagajo. Če nas bodo premagali, jim bomo čestitali," je zaključil Kolman.

SP bo med 24. junijem in 25. julijem 2027 v Braziliji. Na turnirju bo, tako kot leta 2023, sodelovalo 32 reprezentanc. Naslov svetovnih prvakinj branijo Španke. Tekmovanje bo gostilo osem mest: Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre, Säo Paulo, Salvador in Recife.

V evropskih kvalifikacijah bo skupaj 53 reprezentanc, 11 od teh si bo zagotovilo mesto na mundialu. Kvalifiakcije bodo v obliki lige narodov. V ligah A in B bo nastopilo po 16 reprezentanc, v ligi C pa 21.

Dve fazi kvalifikacij

Kvalifikacije bodo potekale v dveh fazah, sprva po ligaškem sistemu do junija 2026. Štiri ekipe, zmagovalke kvalifikacijskih skupin lige A, se bodo neposredno uvrstile na SP, 32 reprezentanc pa se bo uvrstilo v dodatne kvalifikacije. Te bodo po ligaškem delu odigrale dva kroga tekem na izpadanje doma in v gosteh.

Tako bo določenih še sedem evropskih reprezentanc, ki se bodo neposredno uvrstile na svetovno prvenstvo, ter evropska predstavnica v medcelinskih dodatnih kvalifikacijah.

V prvem krogu bosta dve poti. V prvi bodo štiri drugouvrščene in štiri tretjeuvrščene ekipe lige A igrale proti šestim zmagovalkam in dvema najboljšima drugouvrščenima ekipama lige C. V drugi poti bodo štiri četrtouvrščene ekipe lige A in štiri zmagovalke lige B igrale proti štirim drugouvrščenim in štirim tretjeuvrščenim ekipam lige B.Zmagovalke prvega kroga bodo napredovale v drugi krog končnice, kjer bo žreb znova določil pare.