Evropska nogometna zveza Uefa bo v četrtek v Bruslju dan namenila izvedbi 50. rednega kongresa in žrebu skupin nove izvedbe lige narodov. V njem bo tudi Slovenija z novim selektorjem Boštjanom Cesarjem, ki bo dobila tekmece v ligi B.

Žreb skupin pete izvedbe lige narodov se bo začel ob 18.00. V bobnih bo skupno 54 držav, ki bodo razvrščene v štiri lige. V ligah A, B in C bodo po štiri skupine s po štirimi ekipami, v vsaki skupini bo po šest tekem, po ena doma in v gosteh z vsakim tekmecem. V ligi D pa bosta dve skupini s po tremi reprezentancami, vsaka ekipa bo odigrala štiri tekme.

Slovenija v tretjem bobnu lige

Slovenska reprezentanca, ki jo po novembrskem slovesu Matjaža Keka po novem vodi Boštjan Cesar, bo igrala v ligi B, potem ko si je v prejšnji izvedbi izborila obstanek v drugem razredu tekmovanja po dodatnih tekmah s Slovaki. Na tokratnem žrebu pa bo v tretjem bobnu, v katerem so še Gruzija, Irska in Romunija. V prvem bobnu so Škotska, Madžarska, Poljska in Izrael, v drugem Švica, Bosna in Hercegovina, Avstrija in Ukrajina, v četrtem pa Švedska, Severna Makedonija, Severna Irska in Kosovo.

Foto: Reuters

Za žreb lige A prvi boben sestavljajo Portugalska, Španija, Francija in Nemčija, drugega Italija, Nizozemska, Danska in Hrvaška, tretjega Srbija, Belgija, Anglija in Norveška, četrtega pa Wales, Češka, Grčija in Turčija. V prvem bobnu za ligo C pa so Islandija, Albanija, Črna gora in Kazahstan, v drugem Finska, Slovaška, Bolgarija in Armenija, v tretjem Belorusija, Ferski otoki, Ciper in Estonija, v četrtem pa Latvija ali Gibraltar, Luksemburg ali Malta, Moldavija in San Marino.

V ligi D pa bodo v prvem bobnu Azerbajdžan, Litva, Gibraltar ali Latvija ter Malta ali Luksemburg, v drugem pa bosta Lihtenštajn in Andora.

Jesen prinaša novost

Tekme bodo jeseni. Po novem bodo ekipe v prvem oknu med 24. septembrom in 6. oktobrom odigrale kar po štiri tekme. Sicer pa bo 1. krog med 24. in 26. septembrom, 2. med 27. in 29. septembrom, 3. med 30. septembrom in 3. oktobrom, 4. med 4. in 6. oktobrom, 5. med 12. in 14. novembrom, 6. pa med 15. in 17. novembrom.

Četrtfinale lige A bo med 25. in 30. marcem 2027, zaključni turnir pa med 9. in 13. junijem 2027. Boji za napredovanje oziroma obstanek v ligah A, B in C bodo med 25. in 30. marcem 2027, boji za obstanek oziroma napredovanje v ligah C in D pa med 23. in 28. marcem 2028.

V dosedanjih štirih izvedbah je dvakrat zmagala Portugalska, ki tudi brani naslov, po enkrat pa sta bili najboljši Španija in Francija.

Pred žrebom bo še kongres Uefe

Pred žrebom, že dopoldne med 10.00 in predvidoma 12.30, pa bo Uefa izvedla redni letni kongres. Gre sicer za zadnjega pred predvidenim volilnim kongresom v letu 2027, ko se izteče sedanji mandat predsednika Aleksandra Čeferina.

Gre za zadnji redni kongres pred predvidenim volilnim kongresom v letu 2027, ko se izteče sedanji mandat predsednika Aleksandra Čeferina. Foto: AP / Guliverimage

Na dnevnem redu so običajne točke, kot so poročila predsednika, izvršnega odbora in Uefine administracije, finančno in revizijsko poročilo za leto 2024/25, potrditev finančnega načrta za finančno leto 2026/27 in imenovanje zunanjega revizorja za 2025/26.

Obenem bodo ratificirali predstavnika sindikata Fifpro Europe v izvršni odbor Uefe, se seznanili z nekaj amandmaji k Uefinim statutom, ratificirali sestavo Uefinega odbora za upravljanje in skladnost, na dnevnem redu pa bo tudi kongres Mednarodne nogometne zveze Fife, ki bo 30. aprila v Vancouvru. Predstavili bodo tudi kandidaturo za žensko svetovno prvenstvo 2035. Za zdaj so skupno kandidaturo vložili Anglija, Severna Irska, Škotska in Wales.

Na koncu bodo potrdili tudi gostitelja volilnega kongresa prihodnje leto. Po koncu bo kot običajno še novinarska konferenca Čeferina.

Že danes pa bo zasedal še izvršni odbor Uefe, ki bo javnost o ključnih odločitvah obvestili s sporočilom za javnost.