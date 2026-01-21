Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
21. 1. 2026,
18.56

nogomet Lucas Hernandez

Domnevne nezakonite zaposlitve in tihotapljenje ljudi

Francoski nogometni reprezentant Hernandez v preiskavi zaradi nezakonitih zaposlitev

Lucas Hernandez z ženo | Lucas Hernandez in žena pravita, da sta bila žrtev manipulacije. | Foto Guliverimage

Lucas Hernandez in žena pravita, da sta bila žrtev manipulacije.

Foto: Guliverimage

Francoski nogometni reprezentant Lucas Hernandez se je znašel v preiskavi zaradi obtožb o nezakonitih zaposlitvah in tihotapljenju ljudi, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Člani kolumbijske družine, ki jih je zaposlil branilec Paris Saint-Germaina, trdijo, da so morali delati dolge delovnike brez dopusta in brez ustreznih zaposlitvenih dokumentov.

Njihova odvetnica Lola Dubois je dejala, da je bila družina ekonomsko ranljiva in izkusila obliko modernega suženjstva. Povedala je, da so pogodbe dobili eno leto po začetku dela.

Devetindvajsetletni Hernandez, ki je s Francijo leta 2018 postal svetovni prvak, in njegova žena Victoria Triay pa pravita, da sta bila žrtev manipulacij in da so oče, mati in trije otroci zlorabili njuno zaupanje.

"To zadevo zdaj urejajo ustrezni pravni kanali," sta dodala Hernandez in njegova soproga.

nogomet Lucas Hernandez
