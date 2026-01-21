Francoski nogometni reprezentant Lucas Hernandez se je znašel v preiskavi zaradi obtožb o nezakonitih zaposlitvah in tihotapljenju ljudi, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Člani kolumbijske družine, ki jih je zaposlil branilec Paris Saint-Germaina, trdijo, da so morali delati dolge delovnike brez dopusta in brez ustreznih zaposlitvenih dokumentov.

Njihova odvetnica Lola Dubois je dejala, da je bila družina ekonomsko ranljiva in izkusila obliko modernega suženjstva. Povedala je, da so pogodbe dobili eno leto po začetku dela.

Devetindvajsetletni Hernandez, ki je s Francijo leta 2018 postal svetovni prvak, in njegova žena Victoria Triay pa pravita, da sta bila žrtev manipulacij in da so oče, mati in trije otroci zlorabili njuno zaupanje.

"To zadevo zdaj urejajo ustrezni pravni kanali," sta dodala Hernandez in njegova soproga.