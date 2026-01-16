Zlatan Ibrahimović razkril, kako s partnerko vzgajata svoja sinova

Zlatan Ibrahimović, nekdanji vrhunski švedski nogometaš bošnjaško-hrvaških korenin, je nedavno gostoval v oddaji Slavena Bilića (Ne)uspeh prvaka, kjer je med drugim spregovoril tudi o vzgoji svojih otrok, 19-letnega Maximiliana in 17-letnega Vincenta.

44-letni upokojeni nogometaš Zlatan Ibrahimović, za katerim je vrhunska profesionalna kariera, je v oddaji (Ne)uspeh prvaka s Slavenom Bilićem, hrvaškim trenerjem in nogometašem, v srbohrvaškem jeziku spregovoril tudi o vzgoji svojih sinov. Švedski nogometaš bošnjaško-hrvaških korenin je razkril, da je odraščal sam in kako danes vzgaja svoja sinova. Njegov najstarejši sin Maximilian Zlatan Seger Ibrahimović je ravno pred dnevi podpisal profesionalno pogodbo za amsterdamski klub Ajax, v katerem je svoje prve nogometne profesionalne korake začel tudi njegov sloviti oče, preden se je preselil v večje evropske klube.

Zlatanova sinova sta odraščala v vseh večjih evropskih mestih, kamor se je zaradi njegove nogometne kariere selila družina, ki jo je ustvaril z danes 55-letno podjetnico Heleno Seger. Starša sta življenje medijsko izpostavljene družine skušala držati čim dlje od oči javnosti in svoja sinova skušala vzgojiti v odgovorna posameznika, ki nista pomehkužena. Kako je sinova utrdil, da sta postala trdna in odločna, kot je on sam, je med drugim razkril v podkastu. Povedal je, da sinova do 14. leta starosti sploh nista imela svojega mobilnega telefona in s tem tudi ne z njim povezanih aplikacij.

Zlatan delil zgodbo iz Los Angelesa in poti v šolo s kolesom

"Nimata Instagrama. No, starejši sin ima narejen profil, a je povezan izključno z nogometom. Ko sem igral v Los Angelesu in smo živeli na Beverly Hillsu, so imeli vsi voznike, moja sinova pa sta se v šolo vozila s kolesom. V šoli sem videl le dve kolesi in ti dve sta bili od mojih sinov. Nekega dne sem jima pokazal pot in od takrat sta hodila sama. Nekega dne je deževalo in vprašala sta me: 'Kaj pa zdaj?' Rekel sem jima, naj vzameta kolo in gresta. Mislila sta, da ko dežuje, se ne moreš voziti s kolesom. In sta šla. Bil sem strog, a v njuno dobro," je v podkastu z Bilićem pojasnil trdoživi Šved, ki je na nogometnih igriščih kot vročekrvni napadalec slovel tudi po svojih akrobatskih udarcih. "Kontinuiteta je potrebna, nisem se ustavil. Malo po malo sem jima odpiral pot," je še povedal Zlatan.

"Imam več denarja kot moji starši. Denar ti olajša življenje, a ti ne bo prinesel sreče. Olajšal ti ga bo. Svoja otroka učim treh stvari: discipline, spoštovanja in neodvisnosti. Če do dopolnjenega 18 leta otroka nista samostojna, potem nisem dobro opravil svojega dela. Njima je to v redu," je Ibrahimović povedal Slavenu Biliću.

Sinova stopata po očetovih nogometnih stopinjah

Zlatanov starejši sin Maximilian, ki že dodobra stopa po očetovih stopinjah in nosi tako mamin kot očetov priimek, je bil že član mladinskih selekcij. Prvo profesionalno pogodbo je podpisal za AC Milan, kjer je kariero končal tudi Zlatan Ibrahimović, nedavno pa se je preselil v sloviti nizozemski klub Ajax.

Tudi mlajši sin švedskega nogometnega velezvezdnika, Vincent Zlatan Seger Ibrahimović, je lani decembra podpisal svojo prvo profesionalno pogodbo z AC Milanom. Vezist, rojen leta 2008, je vključen v projekt Milan Futuro. Gre za nogometno akademijo, namenjeno rasti in razvoju mladih talentov, so tedaj sporočili rossoneri. Pri AC Milanu je v vlogi svetovalca uprave njegov zvezdniški oče Zlatan Ibrahimović.

Družina Ibrahimović Seger: mama in oče s sinovoma Vincentom in Maximilianom. Foto: Profimedia

Ibrahimović starejši je za lombardijsko zasedbo igral v sezonah od 2010 do 2012 in od 2020 do 2023. Za sloviti italijanski klub je odigral 163 tekem in dosegel 93 golov. Ibrakadabra je v svoji bogati karieri igral tudi za Malmö, Ajax, Juventus, Inter, Barcelono, PSG, Manchester United in LA Galaxy.